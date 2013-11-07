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Összes sorozat

  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen
  • Hogy bőre mindig sima legyen

Gyártás megszűnt

SatinelleEpilátor

HP6512

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Hogy bőre mindig sima legyen
Próbálja ki a szőrtelenítést a Philips új epilálórendszerével, amely gyengéden és gyökerestől távolítja el a szőrszálakat, és ezzel nem csupán napokra, hanem hetekre bársonyosan simává varázsolja a bőrt. Az egyedülálló, kifejezetten első felhasználók számára tervezett tartozékok segítségével a legjobb eredményt érheti el
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Hetekre eltávolítja a szőrszálakat, és ápolja bőrét

Hogy bőre mindig sima legyen

  • Teljestest-szőrtelenítő, borotvafejjel

Két szőrtelenítés között radírozza a bőrét

Két szőrtelenítés között radírozza a bőrét

A bőrradírozó kesztyűvel körkörös mozdulatokat végezve gyengéden masszírozhatja bőrét, és eltávolíthatja az elhalt hámsejteket. Ezáltal tökéletesen sima bőre lesz és a minimálisra csökkentheti a szőrszálak benövésének kockázatát

Szőrszálemelő és masszázstartozék

Szőrszálemelő és masszázstartozék

A rövid szőrszálakat is megemeli a hihetetlenül alapos szőrtelenítés érdekében, és ellazítva bőrét finoman távolítja el a szőrt.

Ez az epiláló rendszer már a 0,5 mm-es szőrszálakat is eltávolítja

Ez az epiláló rendszer már a 0,5 mm-es szőrszálakat is eltávolítja

Emellett a hipoallergén tárcsák is biztosítják a megfelelő higiénét.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest po prostu swietny

Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6512 Epilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6512 Epilator

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  