2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Teljestest-szőrtelenítő, borotvafejjel
A bőrradírozó kesztyűvel körkörös mozdulatokat végezve gyengéden masszírozhatja bőrét, és eltávolíthatja az elhalt hámsejteket. Ezáltal tökéletesen sima bőre lesz és a minimálisra csökkentheti a szőrszálak benövésének kockázatát
A rövid szőrszálakat is megemeli a hihetetlenül alapos szőrtelenítés érdekében, és ellazítva bőrét finoman távolítja el a szőrt.
Emellett a hipoallergén tárcsák is biztosítják a megfelelő higiénét.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
mmm89
07/11/2013
Polska
ten produkt jest po prostu swietny
Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6512 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6512 Epilator
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok