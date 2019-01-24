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Gyártás megszűnt

Satinelle Ice PremiumEpilátor

HP6517/00

4.6

| (10) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket

Hihetetlenül gyengéd és gyors

A kerámiatárcsák a szőrt egészen a gyökerektől távolítják el, így bársonyos simaságot biztosítanak. A ráilleszthető jeges bőrhűsítő a jég hatásával hűti és nyugtatja a bőrt epilálás közben.

Összes előny megtekintése
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Epilátor jeges hűsítővel és masszázzsal

Hihetetlenül gyengéd és gyors

  • Vezeték nélküli

  • Ráilleszthető jeges hűsítővel

  • és borotvafej

Prémium jeges hűsítő, csuklós fejjel

Prémium jeges hűsítő, csuklós fejjel

A szabadalmaztatott jeges hűsítő óvja a bőrt és csökkenti az epilálás okozta kellemetlen érzést. A csuklós fej követi a test hajlatait, így biztosítva az optimális hűtést és fájdalomcsökkentést.

Szonikus masszázs aloe verával

Szonikus masszázs aloe verával

A bőrt gyengéden masszírozva minimálisra csökkenti a kellemetlen érzést, és kellemesebbé teszi az epilálás teljes folyamatát.

Ívelt epilálófej

Ívelt epilálófej

Még a félmilliméteres szőrszálakat is kitépi, ezért nem kell megvárni az epilálással, amíg teljesen kinőnek a szőrszálak

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Értékelések

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4.6

5-ből

10

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

3
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szinte fájdalommentes epilálás

Alig fáj az epillálás, gyors, egyszerű használat, gyönyörűszép a termék, elegáns, kicsi, könnyű, bárnem a jégakku, hanem a masszírozórendszer csökkenti inkább a fájdalmat. A gépben a műanyag fogaskerekek egyike hamar eltört, így a legkisebb nyomásra megállt a fej, de a kerék könnyen kicserélhető volt erősebbre, így még sokáig lehetett használni. MIÉRT NEM GYÁRTJÁK EZEKET A TÍPUSOKAT?

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilátor

14/11/2019

България

България

Перфектен уред! Лесен за употреба и с отлично качество. Използвам го над 10 год.

Препоръчвам го на приятелки. Лесен за употреба и с перфектно качество!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice Premium HP6517/00 Епилатор

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice Premium HP6517/00 Епилатор

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукт зручний

Зручний та ефективний у використанні. Надійний та безпечний.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6517/00 Епілятор

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6517/00 Епілятор

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  