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Gyártás megszűnt
Hihetetlenül gyengéd és gyors
A kerámiatárcsák a szőrt egészen a gyökerektől távolítják el, így bársonyos simaságot biztosítanak. A ráilleszthető jeges bőrhűsítő a jég hatásával hűti és nyugtatja a bőrt epilálás közben.
Vezeték nélküli
Ráilleszthető jeges hűsítővel
és borotvafej
A szabadalmaztatott jeges hűsítő óvja a bőrt és csökkenti az epilálás okozta kellemetlen érzést. A csuklós fej követi a test hajlatait, így biztosítva az optimális hűtést és fájdalomcsökkentést.
A bőrt gyengéden masszírozva minimálisra csökkenti a kellemetlen érzést, és kellemesebbé teszi az epilálás teljes folyamatát.
Még a félmilliméteres szőrszálakat is kitépi, ezért nem kell megvárni az epilálással, amíg teljesen kinőnek a szőrszálak
4.6
5-ből
10
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
Niferisz
24/01/2019
Magyarország
Szinte fájdalommentes epilálás
Alig fáj az epillálás, gyors, egyszerű használat, gyönyörűszép a termék, elegáns, kicsi, könnyű, bárnem a jégakku, hanem a masszírozórendszer csökkenti inkább a fájdalmat. A gépben a műanyag fogaskerekek egyike hamar eltört, így a legkisebb nyomásra megállt a fej, de a kerék könnyen kicserélhető volt erősebbre, így még sokáig lehetett használni. MIÉRT NEM GYÁRTJÁK EZEKET A TÍPUSOKAT?
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilátor
gyani
14/11/2019
България
Перфектен уред! Лесен за употреба и с отлично качество. Използвам го над 10 год.
Препоръчвам го на приятелки. Лесен за употреба и с перфектно качество!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice Premium HP6517/00 Епилатор
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice Premium HP6517/00 Епилатор
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукт зручний
Зручний та ефективний у використанні. Надійний та безпечний.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6517/00 Епілятор
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6517/00 Епілятор
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok