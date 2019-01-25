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Gyártás megszűnt
HP6519/01
Élvezze a szatén érintését
A Philips SatinSoft epilátor bőrvédő rendszerének köszönhetően megóvja bőrét a kellemetlen feszülő érzéstől és teljes körű higiéniai védelmet biztosít. Precíziós sapkával az érzékeny területekhez.
Bőrvédő rendszer
Precíziós sapka
Egyedülálló Philips kivitel, tökéletes higiéniát biztosító hipoallergén tárcsákkal, továbbá a vizesen és szárazon is használható készülék tökéletesen illeszkedik a kézbe, így minden körülmények között biztos fogást nyújt.
A gyengéden rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt, kellemesebbé téve az epilálást.
Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsákkal rendelkezik, melyek a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat.
3.8
5-ből
4
Értékelések
Matea
25/01/2019
Magyarország
Strapabíró termék
A készüléket több mint 5 éve használom, a hozzá kapott kis szütyőben bárhová magammal vihetem :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Martina97
19/10/2019
Magyarország
Szuper termék
Évek óta használom,semmi problémám nem volt vele. Nagyon szeretem ezt a terméket.A design-ja fogott meg először,nagyon tetszik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6519/01 Epilátor
kasiakasia
09/10/2013
Polska
dla osob z mniejsza iloscia wlosow
ze wzgledu na fakt ze depilator daje mozliwosc depilacji jednynie bezprzewodowej przez 30min (bez mozliwosci depilacji z podlaczeniem do pradu), po tym czasie nalezy naladowac go ponownie przez 1h aby dokonczyc depilacje
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6519/01 Depilator
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6519/01 Depilator
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok