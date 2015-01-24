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Gyártás megszűnt
HP6578/00
Sima lábak pillanatok alatt, és az eredmény hetekig tart
A SatinPerfect extra széles feje és a speciális felületű kerámiatárcsái egyetlen mozdulattal távolítják el a szőrszálakat, tökéletes epilálási élményt nyújtva Önnek! Hosszan tartó simaság 4 héten át! Sima bőr percek alatt, hetekig tartó eredménnyel.
Epilátor szett
Vezeték nélküli
A vezeték nélküli epilátorral bárhol szőrteleníthet. Akár 40 perc vezeték nélküli epilálás 1 órás gyors töltés után.
Az extra széles epilálófej egy mozdulattal több szőrszálat talál meg és távolít el. Az eredmény: hosszan tartó simaság percek alatt
A gyengéden rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt, ezzel kellemesebbé téve az epilálást
4.0
5-ből
16
Értékelések
radmila13
24/01/2015
Česká republika
Opravdu výborný
Je to už můj druhý,stejný epilátor. Nedám na něj dopustit a jiný bych už ani nechtěla.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
AnnaK
09/09/2013
Česká republika
Funguje skvěle i po 2letech.
Dostatečná výdrž baterie, snadné ovládání, depilaci i epilaci zvládá k naprosté spokojenosti
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
EwelinaZ
21/12/2013
Polska
Doskonały produkt na początek i "dla zaawansowanych"
Używam tego depilatora od kilkunastu miesięcy i nie zamieniłabym go na żaden inny! Wymienne końcówki (masująca, podnosząca włoski itd.) pozwalają dopasować go do własnych potrzeb. Końcówka zmieniająca depilator w golarkę jest świetnym pomysłem - nie trzeba kupować dwóch urządzeń, a osobny mini-depilator pozwala usuwać włoski nawet z bardzo wrażliwych miejsc. Bateria po naładowaniu jest wytrzymała (wytrzymuje spokojnie kilka użyć - depilacja całych nóg), a długi kabel zasilacza pozwala na korzystanie z urządzenia nawet gdy bateria rozładuje się w trakcie pracy (niektórzy, jak ja, nie zawsze pamiętają by ją naładować).
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6578/00 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6578/00 Epilator
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok