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Gyártás megszűnt

SatinPerfectEpilátor

HP6578/00

4

| (16) Értékelések

Sima lábak pillanatok alatt, és az eredmény hetekig tart

A SatinPerfect extra széles feje és a speciális felületű kerámiatárcsái egyetlen mozdulattal távolítják el a szőrszálakat, tökéletes epilálási élményt nyújtva Önnek! Hosszan tartó simaság 4 héten át! Sima bőr percek alatt, hetekig tartó eredménnyel.

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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Sima lábak pillanatok alatt, és az eredmény hetekig tart

  • Epilátor szett

  • Vezeték nélküli

Akár 40 perces, vezeték nélküli epilálás, egy órás gyorstöltéssel

Akár 40 perces, vezeték nélküli epilálás, egy órás gyorstöltéssel

A vezeték nélküli epilátorral bárhol szőrteleníthet. Akár 40 perc vezeték nélküli epilálás 1 órás gyors töltés után.

Az extra széles fej egyetlen mozdulattal több szőrt távolít el

Az extra széles fej egyetlen mozdulattal több szőrt távolít el

Az extra széles epilálófej egy mozdulattal több szőrszálat talál meg és távolít el. Az eredmény: hosszan tartó simaság percek alatt

A rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt

A gyengéden rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt, ezzel kellemesebbé téve az epilálást

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Értékelések

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4.0

5-ből

16

Értékelések

24/01/2015

Česká republika

Česká republika

Opravdu výborný

Je to už můj druhý,stejný epilátor. Nedám na něj dopustit a jiný bych už ani nechtěla.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6578/00 Epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6578/00 Epilátor

09/09/2013

Česká republika

Česká republika

Funguje skvěle i po 2letech.

Dostatečná výdrž baterie, snadné ovládání, depilaci i epilaci zvládá k naprosté spokojenosti

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6578/00 Epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6578/00 Epilátor

21/12/2013

Polska

Polska

Doskonały produkt na początek i "dla zaawansowanych"

Używam tego depilatora od kilkunastu miesięcy i nie zamieniłabym go na żaden inny! Wymienne końcówki (masująca, podnosząca włoski itd.) pozwalają dopasować go do własnych potrzeb. Końcówka zmieniająca depilator w golarkę jest świetnym pomysłem - nie trzeba kupować dwóch urządzeń, a osobny mini-depilator pozwala usuwać włoski nawet z bardzo wrażliwych miejsc. Bateria po naładowaniu jest wytrzymała (wytrzymuje spokojnie kilka użyć - depilacja całych nóg), a długi kabel zasilacza pozwala na korzystanie z urządzenia nawet gdy bateria rozładuje się w trakcie pracy (niektórzy, jak ja, nie zawsze pamiętają by ją naładować).

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6578/00 Epilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6578/00 Epilator

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  