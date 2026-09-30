Hihetetlenül alapos a bársonyosan sima bőrért

Kezdjen hozzá a szőrtelenítéshez az új a Philips rendszerrel, amely a legrövidebb szőrszálakat is a gyökerétől távolítja el, hetekre bársonyosan simává varázsolva a bőrt. Az egyedülálló, kifejezetten kezdő felhasználók számára tervezett tartozékok segítségével a legjobb eredményt érheti el.