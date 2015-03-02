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Gyártás megszűnt

Hajszárító

HP8116/00

4.7

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Még több gondoskodás a hajnak

Szabályozza a hajszárítást az új, 1400 W-os Care &Control hajszárítóval

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Care&Control hajszárító

Még több gondoskodás a hajnak

  • 1400 W

  • Ápolás&Irányítás

  • Összecsukható

1400 W-os gyors és kíméletes szárítás

1400 W-os gyors és kíméletes szárítás

Az 1400 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

A hajszárító fogantyúja behajtható. Az eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító, amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért bárhová magával vihet.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • AWARD-612375 képe

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

02/03/2015

Polska

Polska

Świetna suszarka ze składaną rączką.

Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8116/00 Suszarka do włosów

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8116/00 Suszarka do włosów

25/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8116/00 Suszarka do włosów

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8116/00 Suszarka do włosów

10/08/2019

Україна

Україна

в дорогу те що треба

купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8116/70 Hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8116/70 Hairdryer

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 