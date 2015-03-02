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Gyártás megszűnt
Még több gondoskodás a hajnak
Szabályozza a hajszárítást az új, 1400 W-os Care &Control hajszárítóval
1400 W
Ápolás&Irányítás
Összecsukható
Az 1400 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
A hajszárító fogantyúja behajtható. Az eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító, amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért bárhová magával vihet.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
Díjak
4.7
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
iwko24
02/03/2015
Polska
Świetna suszarka ze składaną rączką.
Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8116/00 Suszarka do włosów
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8116/00 Suszarka do włosów
olena262
25/02/2015
Polska
Super produkt
Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8116/00 Suszarka do włosów
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8116/00 Suszarka do włosów
helen2018
10/08/2019
Україна
в дорогу те що треба
купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8116/70 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8116/70 Hairdryer
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