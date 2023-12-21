2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
ThermoProtect, ionos
2200 W
Ionos ápolás
Dúsító diffúzor
A ThermoProtect hőmérséklet optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.
Ez a 2200 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
4.9
5-ből
235
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
J Zsolt
21/12/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló
Kiváló, jó minőségű termék. Évek óta használja a család nagy megelégedéssel.
Előnyök
Kiváló, jó minőségű termék.Kíméli a hajat.
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8232/00 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8232/00 Hajszárító
Gabi6789
10/11/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Minden szuper!
Göndör haj kiválóan szárad a kíméletes szárítással. A diffúzor formája is tökéletes.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8232/00 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8232/00 Hajszárító
Göndör
16/01/2021
Magyarország
Legjobb hajszárító
Nagyon szeretem mert göndör hajjal is nagyon jól bánik. Én nem használom egyik fejét sem,nem tudom ez csak az én hülyeségem de nekem úgy jobb.
Előnyök
Ionos, erős
Hátrányok
Kicsit hangos de engem annyira nem zavar
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8232/00 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8232/00 Hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)