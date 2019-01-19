2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egyenletes hőelosztás
2300 W
ThermoProtect, ionos
Dúsító diffúzor
A korszerű Philips EHD technológia azt jelenti, hogy a hajszárító egyedi kialakítású levegőkimeneti nyílással rendelkezik, így a hő mindig rendkívül egyenletesen oszlik el a haján - még nagy hőmérséklet esetén is -, amivel elkerülheti a káros, forró foltok kialakulását. Ez maximális védelmet nyújt a túlmelegedés ellen, így haja egészséges és fényes lesz.
A ThermoProtect hőmérséklet optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.
Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
4.6
5-ből
27
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
kovszabolcs
19/01/2019
Magyarország
Kiválóan használható a termák
A termék tetszetős, elég hosszú a kábele így könnyen használható a legtöbb helyiségben. Egyetlen hátrányát tudok mondani, a készülékház anyaga gyűjti a port, de tapintásra kellemes. Valamit valamiért... A kezelőszervek intuitívak, kézre esnek. Szerintem bőven megérte az árát.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8260/00 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8260/00 Hajszárító
marean777
06/03/2017
România
Superb, recomand.
L-am luat logodnicei mele care a fost placut impresionata. Usor de manevrat si un special nivelul redus de zgomot plus usurinta cu care se poate regla viteza si temperatura.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8260/00 Uscător de păr
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8260/00 Uscător de păr
Хрисичка
19/06/2020
България
Напълно заслужава цената си
Страхотен сешоар. Много съм доволна! Качество без аналог
Előnyök
Мощен
Hátrányok
Няма
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)