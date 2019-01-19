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Összes sorozat

  • Nagyobb védelem az egészséges, fényes hajért
  • Nagyobb védelem az egészséges, fényes hajért
  • Nagyobb védelem az egészséges, fényes hajért
  • Nagyobb védelem az egészséges, fényes hajért
  • Nagyobb védelem az egészséges, fényes hajért
  • Nagyobb védelem az egészséges, fényes hajért
  • Nagyobb védelem az egészséges, fényes hajért
  • Nagyobb védelem az egészséges, fényes hajért
  • Nagyobb védelem az egészséges, fényes hajért
  • Nagyobb védelem az egészséges, fényes hajért

Gyártás megszűnt

DryCare PrestigeHajszárító

HP8260/00

4.6
| (27) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Nagyobb védelem az egészséges, fényes hajért
A Philips ProCare hajszárító az EHD™ technológia segítségével védi a hajat a túlmelegedéstől. A speciálisan tervezett levegőkimeneti nyílás kíméletesebben oszlatja el a hőt a hajon, amellyel elkerülhető, hogy károsító hő érje a hajat és a fejbőrt.
Összes előny megtekintése
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Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Hajszárító a maximális törődés érdekében

Nagyobb védelem az egészséges, fényes hajért

  • Egyenletes hőelosztás

  • 2300 W

  • ThermoProtect, ionos

  • Dúsító diffúzor

Az egyenletes hőelosztási (EHD) technológia révén elkerülhető a túlmelegedés

Az egyenletes hőelosztási (EHD) technológia révén elkerülhető a túlmelegedés

A korszerű Philips EHD technológia azt jelenti, hogy a hajszárító egyedi kialakítású levegőkimeneti nyílással rendelkezik, így a hő mindig rendkívül egyenletesen oszlik el a haján - még nagy hőmérséklet esetén is -, amivel elkerülheti a káros, forró foltok kialakulását. Ez maximális védelmet nyújt a túlmelegedés ellen, így haja egészséges és fényes lesz.

A legjobb szárítási hőmérséklet a ThermoProtect hőmérséklet-beállítással

A legjobb szárítási hőmérséklet a ThermoProtect hőmérséklet-beállítással

A ThermoProtect hőmérséklet optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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4.6

5-ből

27

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

3
2

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiválóan használható a termák

A termék tetszetős, elég hosszú a kábele így könnyen használható a legtöbb helyiségben. Egyetlen hátrányát tudok mondani, a készülékház anyaga gyűjti a port, de tapintásra kellemes. Valamit valamiért... A kezelőszervek intuitívak, kézre esnek. Szerintem bőven megérte az árát.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8260/00 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8260/00 Hajszárító

06/03/2017

România

România

Superb, recomand.

L-am luat logodnicei mele care a fost placut impresionata. Usor de manevrat si un special nivelul redus de zgomot plus usurinta cu care se poate regla viteza si temperatura.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8260/00 Uscător de păr

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8260/00 Uscător de păr

19/06/2020

България

България

Напълно заслужава цената си

Страхотен сешоар. Много съм доволна! Качество без аналог

Előnyök

Мощен

Hátrányok

Няма

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 