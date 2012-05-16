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Összes sorozat

  • Professzionális eredmények, kényelmes megoldások
  • Professzionális eredmények, kényelmes megoldások
  • Professzionális eredmények, kényelmes megoldások
  • Professzionális eredmények, kényelmes megoldások

Gyártás megszűnt

Hajegyenesítő

HP8300/00

4
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Professzionális eredmények, kényelmes megoldások
Hajegyenesítés saját stílusban. Az egyszerűen használható, rendkívül hatékony Simply SalonStraight: hajegyenesítő kerámialapok és 180 ºC-os professzionális formázási hőmérséklet.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Simply SalonStraight

Professzionális eredmények, kényelmes megoldások

  • SalonStraight

  • Kerámia

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.

180 °C-os hőmérséklet a gyönyörű frizuráért

180 °C-os hőmérséklet a gyönyörű frizuráért

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60 mp alatt használatra kész

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

16/05/2012

Polska

Polska

Polecam

Polecam, mała ale wystarczająca nawet do długich włosów :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8300 Prostownica

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8300 Prostownica

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 