2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SalonStraight
Kerámia
A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.
A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60 mp alatt használatra kész
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Maggdolinka
16/05/2012
Polska
Polecam
Polecam, mała ale wystarczająca nawet do długich włosów :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8300 Prostownica
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8300 Prostownica
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)