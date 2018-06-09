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Összes sorozat

  • Fényes és egyenesszálú frizura, ionos ragyogással
  • Fényes és egyenesszálú frizura, ionos ragyogással
  • Fényes és egyenesszálú frizura, ionos ragyogással
  • Fényes és egyenesszálú frizura, ionos ragyogással
  • Fényes és egyenesszálú frizura, ionos ragyogással
  • Fényes és egyenesszálú frizura, ionos ragyogással
  • Fényes és egyenesszálú frizura, ionos ragyogással
  • Fényes és egyenesszálú frizura, ionos ragyogással

Gyártás megszűnt

EssentialCareHajegyenesítő

HP8324/00

4.7
| (9) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Fényes és egyenesszálú frizura, ionos ragyogással
A kifejezetten az ionos ápolásra és pontos szabályozhatóságra tervezett új Philips Essential Care hajegyenesítővel egyenes szálúvá és ragyogóvá varázsolhatja haját –pontosan olyanná, amilyenné szeretné, miközben hajszálait sem kell féltenie a roncsolódástól.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Pontosan beállítható hajegyenesítő

Fényes és egyenesszálú frizura, ionos ragyogással

  • Ionos kondicionálás

  • 220°C-os,fodrászszalonokban haszn. hőm.

  • Precíz kezelés

Pontos beállítás a 220 °C-ig szabályozható hőmérsékletnek köszönhetően

Pontos beállítás a 220 °C-ig szabályozható hőmérsékletnek köszönhetően

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60 mp alatt használatra kész

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

9

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

09/06/2018

Magyarország

Magyarország

kiváló termék

Egy fodrász szalonban volt lehetőségem kipróbálni ezt a terméket többször is. Az én hajam nagyon hosszú és göndör amit elég keservesen tudok kezelni. Rendkívül gyorsan és szépen kiegyenesítette. Aki szép selymes, könnyen kezelhető hajat szeretne annak mindenképpen ajánlom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

07/06/2018

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Minden vágyam egy ilyen hajegyenesito , barátnőmmel használtam és egyszerűen imadom ahogy puhavá varázsolja a hajat és szépen lehet dolgozni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

07/06/2018

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék!

Elégedett vagyok a termékkel, könnyű használhatósága, használata után, szép, egyenes a haj, viszonylag gyorsan melegszik, így nem is igényel sok időráfordítást a használata!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 