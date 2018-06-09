2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ionos kondicionálás
220°C-os,fodrászszalonokban haszn. hőm.
Precíz kezelés
Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60 mp alatt használatra kész
4.7
5-ből
9
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Babyke26
09/06/2018
Magyarország
kiváló termék
Egy fodrász szalonban volt lehetőségem kipróbálni ezt a terméket többször is. Az én hajam nagyon hosszú és göndör amit elég keservesen tudok kezelni. Rendkívül gyorsan és szépen kiegyenesítette. Aki szép selymes, könnyen kezelhető hajat szeretne annak mindenképpen ajánlom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő
Moncsy
07/06/2018
Magyarország
Kiváló
Minden vágyam egy ilyen hajegyenesito , barátnőmmel használtam és egyszerűen imadom ahogy puhavá varázsolja a hajat és szépen lehet dolgozni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő
fekete79
07/06/2018
Magyarország
Nagyon jó termék!
Elégedett vagyok a termékkel, könnyű használhatósága, használata után, szép, egyenes a haj, viszonylag gyorsan melegszik, így nem is igényel sok időráfordítást a használata!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)