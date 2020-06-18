2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kerámia lapok
140-220 °C hőmérséklet
Ionos kondicionálás
A kerámia természetéből adódóan rendkívül sima és tartós, ezért a hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga. A gondos kialakítású SilkySmooth lemezek megnövelik a kerámia simító és ápoló tulajdonságait, így haja tökéletesen csillogó lesz.
Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
Díjak
4.8
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
ImaLogika_
18/06/2020
България
Супер е
Дълги години я използвам и нямам никакви забележки. Косата ми става по-гладка и по-мека след изправяне.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8333/00 Care SilkySmooth
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8333/00 Care SilkySmooth
AsiaD
30/11/2013
Polska
jestem bardzo zadowolona
Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8333/00 Care SilkySmooth
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8333/00 Care SilkySmooth
Krystyna57
29/11/2013
Polska
Prostownica jest super
Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8333/00 Care SilkySmooth
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8333/00 Care SilkySmooth
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)