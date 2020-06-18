TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Kíméletes hajegyenesítés és ionos kondicionálású fényes haj
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kíméletes hajegyenesítés és ionos kondicionálású fényes haj
  • Kíméletes hajegyenesítés és ionos kondicionálású fényes haj
  • Kíméletes hajegyenesítés és ionos kondicionálású fényes haj
  • Kíméletes hajegyenesítés és ionos kondicionálású fényes haj
  • Kíméletes hajegyenesítés és ionos kondicionálású fényes haj
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kíméletes hajegyenesítés és ionos kondicionálású fényes haj
  • Kíméletes hajegyenesítés és ionos kondicionálású fényes haj
  • Kíméletes hajegyenesítés és ionos kondicionálású fényes haj
  • Kíméletes hajegyenesítés és ionos kondicionálású fényes haj

Gyártás megszűnt

Ápoló SilkySmooth

HP8333/00

4.8
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Kíméletes hajegyenesítés és ionos kondicionálású fényes haj
A Philips Care hajegyenesítő rendelkezik a legsimább hajegyenesítő lapokkal, így jelentősen csökkenti a súrlódást, megakadályozva a haj töredezését és egészségesen sima, ragyogó hajat biztosít
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Hajegyenesítő sima lapokkal

Kíméletes hajegyenesítés és ionos kondicionálású fényes haj

  • Kerámia lapok

  • 140-220 °C hőmérséklet

  • Ionos kondicionálás

A SilkySmooth kerámialapoknak köszönhetően kétszer simább a hajon

A SilkySmooth kerámialapoknak köszönhetően kétszer simább a hajon

A kerámia természetéből adódóan rendkívül sima és tartós, ezért a hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga. A gondos kialakítású SilkySmooth lemezek megnövelik a kerámia simító és ápoló tulajdonságait, így haja tökéletesen csillogó lesz.

Pontos beállítás a 220 °C-ig szabályozható hőmérsékletnek köszönhetően

Pontos beállítás a 220 °C-ig szabályozható hőmérsékletnek köszönhetően

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • Award image AWARD-612375

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

18/06/2020

България

България

Супер е

Дълги години я използвам и нямам никакви забележки. Косата ми става по-гладка и по-мека след изправяне.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8333/00 Care SilkySmooth

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8333/00 Care SilkySmooth

30/11/2013

Polska

Polska

jestem bardzo zadowolona

Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8333/00 Care SilkySmooth

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8333/00 Care SilkySmooth

29/11/2013

Polska

Polska

Prostownica jest super

Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8333/00 Care SilkySmooth

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8333/00 Care SilkySmooth

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 