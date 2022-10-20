2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Keratinborítású lapok
Rezgőlapok
Ionos ápolás
230 °C-os professzionális hőmérséklet
A keratinborítású kerámialapok könnyen átsiklanak haján a ragyogó megjelenés érdekében.
A gyengéden rezgő lapok egyenletesen szétterítik a hajat, hogy még optimálisabb formázási eredményt biztosítsanak az egész hajon.
A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, könnyen fésülhető, csillogóan ragyogó haj.
4.9
5-ből
149
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Ninnusia
20/10/2022
Polska
Super
Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8361/00 Prostownica
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8361/00 Prostownica
kasia1140
28/09/2022
Polska
Doskonała prostownica
Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8361/00 Prostownica
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8361/00 Prostownica
Kasiunia Kasia
19/01/2022
Polska
Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja
Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.
Előnyök
Szybkosc prostowania
Hátrányok
Nie ma wad
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8361/00 Prostownica
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8361/00 Prostownica
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)