Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

03

ó

:

56

p

:

58

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
  • Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással

Gyártás megszűnt

PrestigeHajegyenesítő

HP8361/00

4.9
| (149) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással
A Philips Prestige hajegyenesítő tökéletes gondoskodást nyújt hajának, miközben keratinborítású kerámialapjaival és az ionos ápolással kialakítja a kívánt frizurát. Mindig számíthat az optimális eredményre és a ragyogó hajra a gyengéden vibráló lapok jóvoltából.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Egészséges kinézetű frizura extra gondoskodással

  • Keratinborítású lapok

  • Rezgőlapok

  • Ionos ápolás

  • 230 °C-os professzionális hőmérséklet

Keratin kerámialapok a könnyed siklásért és a csillogó hajért

Keratin kerámialapok a könnyed siklásért és a csillogó hajért

A keratinborítású kerámialapok könnyen átsiklanak haján a ragyogó megjelenés érdekében.

Gyengéden rezgő lapok az optimális formázási eredményekért

Gyengéden rezgő lapok az optimális formázási eredményekért

A gyengéden rezgő lapok egyenletesen szétterítik a hajat, hogy még optimálisabb formázási eredményt biztosítsanak az egész hajon.

Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, könnyen fésülhető, csillogóan ragyogó haj.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

149

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

3
1

20/10/2022

Polska

Polska

Super

Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8361/00 Prostownica

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8361/00 Prostownica

28/09/2022

Polska

Polska

Doskonała prostownica

Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8361/00 Prostownica

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8361/00 Prostownica

19/01/2022

Polska

Polska

Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja

Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.

Előnyök

Szybkosc prostowania

Hátrányok

Nie ma wad

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8361/00 Prostownica

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8361/00 Prostownica

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 