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Gyártás megszűnt

Kúpos hajformázó

HP8618/00

5

| (25) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket

Egészségesebb formázás göndör fürtökhöz és hullámos tincsekhez

Sugárzóan fénylő, pompás, lágy fürtök. Dús hatású, buján leomló, elegáns hullámok. Az új Philips Care CurlControl kúpos hajformázóval hajának károsítása nélkül alakíthatja ki a legkülönbözőbb hajhullám-típusokat.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

a Curl Ready jelzőfénynek köszönhetően

Egészségesebb formázás göndör fürtökhöz és hullámos tincsekhez

  • 13-25 mm-es kúpos henger

  • Bársonyosan sima kerámiabevonat

  • 130-200 °C hőmérséklet

  • Automatikus kikapcsolás

Az egyedülálló jelzőrendszer tudatja Önnel, ha a hajformázó használatra kész

Az egyedülálló jelzőrendszer tudatja Önnel, ha a hajformázó használatra kész

Az egyedülálló Curl Ready jelzőrendszer hangjelzéssel tudatja Önnel, ha a tincs formázása kész. Ez az innovatív funkció segít Önnek, hogy a gyönyörű fürtök és tincsek kialakítása közben haja nehogy túlmelegedjen. Csak válasszon egyet a három formázási idő közül, és nyomja meg a gombot, miután feltekerte haját a hengerre. Hajszakértőink javaslatait a hajtípusokhoz és frizurákhoz tartozó megfelelő formázási időkről megtalálhatja a felhasználói kézikönyvben.

A SilkySmooth bársonyosan sima kerámiabevonat kétszer olyan gyengéd a hajhoz

A SilkySmooth bársonyosan sima kerámiabevonat kétszer olyan gyengéd a hajhoz

A SilkySmooth bársonyosan sima kerámiabevonatos henger kétszer simább az átlagos kerámiabevonatos hengereknél, ezáltal kevesebb súrlódást idéz elő, hogy a haj ragyogóbb és egészségesebb legyen.

A digitális beállításokkal hajtípusához igazíthatja a hajformázót

A digitális beállításokkal hajtípusához igazíthatja a hajformázót

A digitális beállításokkal kiválaszthatja a hajtípusának és a kívánt frizurának legmegfelelőbb hőmérsékletet (130-200 °C) és formázási időt (5, 8 vagy 10 másodperc).

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

25

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

07/05/2019

România

România

Foarte bun

Este un ondulator extrem de bun, buclele rezista foarte bine in comparatie cu alte ondulatoare folosite, se incalzeste foarte repede si este usor de folosit...il am de un an si sunt foarte multumita.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8618/00 Ondulator conic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8618/00 Ondulator conic

27/04/2025

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Працює купу років. У дружини нарікань немає.

Працює купу років. У дружини нарікань немає. Вже розглядали покупку нового, теж від Філіпс та відклали покупку бо ж немає гострої потреби.

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8618/00 Конічна плойка

Használat dátuma 2023-04-27

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8618/00 Конічна плойка

Használat dátuma 2023-04-27

26/10/2021

Україна

Україна

Самая лучшая конусная плойка!

Отличная плойка! Удобно, что есть регулировка температуры,и таймер, можно не переживать за волосы. Шикарная прическа за короткое время. Неоднократно получала комплимент, что у меня прическа, как из салона;)

Előnyök

Прекрасный продукт

Hátrányok

Нет

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8618/00 Конічна плойка

Használat dátuma 2019-10-26

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8618/00 Конічна плойка

Használat dátuma 2019-10-26

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 