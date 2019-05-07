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Gyártás megszűnt
Egészségesebb formázás göndör fürtökhöz és hullámos tincsekhez
Sugárzóan fénylő, pompás, lágy fürtök. Dús hatású, buján leomló, elegáns hullámok. Az új Philips Care CurlControl kúpos hajformázóval hajának károsítása nélkül alakíthatja ki a legkülönbözőbb hajhullám-típusokat.
13-25 mm-es kúpos henger
Bársonyosan sima kerámiabevonat
130-200 °C hőmérséklet
Automatikus kikapcsolás
Az egyedülálló Curl Ready jelzőrendszer hangjelzéssel tudatja Önnel, ha a tincs formázása kész. Ez az innovatív funkció segít Önnek, hogy a gyönyörű fürtök és tincsek kialakítása közben haja nehogy túlmelegedjen. Csak válasszon egyet a három formázási idő közül, és nyomja meg a gombot, miután feltekerte haját a hengerre. Hajszakértőink javaslatait a hajtípusokhoz és frizurákhoz tartozó megfelelő formázási időkről megtalálhatja a felhasználói kézikönyvben.
A SilkySmooth bársonyosan sima kerámiabevonatos henger kétszer simább az átlagos kerámiabevonatos hengereknél, ezáltal kevesebb súrlódást idéz elő, hogy a haj ragyogóbb és egészségesebb legyen.
A digitális beállításokkal kiválaszthatja a hajtípusának és a kívánt frizurának legmegfelelőbb hőmérsékletet (130-200 °C) és formázási időt (5, 8 vagy 10 másodperc).
5.0
5-ből
25
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Miha89
07/05/2019
România
Foarte bun
Este un ondulator extrem de bun, buclele rezista foarte bine in comparatie cu alte ondulatoare folosite, se incalzeste foarte repede si este usor de folosit...il am de un an si sunt foarte multumita.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8618/00 Ondulator conic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8618/00 Ondulator conic
Для друзів - Саша
27/04/2025
Україна
Ellenőrzött vevő
Працює купу років. У дружини нарікань немає.
Працює купу років. У дружини нарікань немає. Вже розглядали покупку нового, теж від Філіпс та відклали покупку бо ж немає гострої потреби.
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8618/00 Конічна плойка
Használat dátuma 2023-04-27
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8618/00 Конічна плойка
Használat dátuma 2023-04-27
lenchik2602
26/10/2021
Україна
Самая лучшая конусная плойка!
Отличная плойка! Удобно, что есть регулировка температуры,и таймер, можно не переживать за волосы. Шикарная прическа за короткое время. Неоднократно получала комплимент, что у меня прическа, как из салона;)
Előnyök
Прекрасный продукт
Hátrányok
Нет
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8618/00 Конічна плойка
Használat dátuma 2019-10-26
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8618/00 Конічна плойка
Használat dátuma 2019-10-26
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)