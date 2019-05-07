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Gyártás megszűnt

ProCareKúpos hajformázó

HP8619/00

4.8

| (27) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Hajformázás gondtalanul - az egészséges fürtökért és hullámokért

Szeretne természetes megjelenésű fürtöket és hullámokat anélkül, hogy közben amiatt kellene aggódnia, hogy haja megsérül, vagy hogy a hajformázás közben megégeti magát? Az innovatív Philips ProCare hajsütővassal az aggodalom most már a múlté!

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Hajformázás gondtalanul - az egészséges fürtökért és hullámokért

  • 13-25 mm-es kúpos henger

  • Puha érintésű bársony bevonat

  • 150-200 °C hőmérséklet

  • Curl Ready jelzőfény

Puha érintésű bevonat a kéz és a haj megégetésének elkerüléséhez.

Puha érintésű bevonat a kéz és a haj megégetésének elkerüléséhez.

Puha érintésű bevonattal ellátott henger biztosítja a biztonságos hajformázást a megégetés veszélye nélkül. A nők 96%-a egyetért a kijelentéssel, miszerint „A puha érintésű bevonat biztonságos hajformázást biztosít, az égések kockázata nélkül”. A felmérés 55 nő részvételével történt.

Az egyedülálló jelzőrendszer tudatja Önnel, ha a hajformázó használatra kész.

Az egyedülálló jelzőrendszer tudatja Önnel, ha a hajformázó használatra kész.

Az egyedülálló Curl Ready jelzőfény „sípoló” hanggal jelzi, ha a hajfürt kész. Ez az innovatív funkció segít Önnek, hogy a gyönyörű fürtök és tincsek kialakítása közben haja nehogy túlmelegedjen. Csak válasszon hajtípusától függően a három formázási idő közül, és nyomja meg a gombot, miután feltekerte haját a hengerre.

Digitális, hajtípusának megfelelő hőfokbeállítás.

Digitális, hajtípusának megfelelő hőfokbeállítás.

A hajtípusjelzővel rendelkező, beépített LCD-kijelzővel kiválaszthatja a hajtípusának megfelelő formázási időt a túlmelegedés veszélye nélkül.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

27

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

07/05/2019

România

România

Foarte bun

Eficient, rezultat spectaculos, ușor de folosit. Recomand!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare HP8619/00 Ondulator conic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare HP8619/00 Ondulator conic

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую!!

Чудова конічна плойка! Завжди мріяла про таку, гарно зависає волосся та довго тримається форма після неї. Р

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare HP8619/00 Конічна плойка

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare HP8619/00 Конічна плойка

01/04/2019

Україна

Україна

Простая в использовании!

Пользуюсь плойкой уже год! Очень нравится, быстро нагревается, легкая и удобная в использовании.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare HP8619/00 Конічна плойка

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare HP8619/00 Конічна плойка

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 