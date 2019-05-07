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Gyártás megszűnt
Hajformázás gondtalanul - az egészséges fürtökért és hullámokért
Szeretne természetes megjelenésű fürtöket és hullámokat anélkül, hogy közben amiatt kellene aggódnia, hogy haja megsérül, vagy hogy a hajformázás közben megégeti magát? Az innovatív Philips ProCare hajsütővassal az aggodalom most már a múlté!
13-25 mm-es kúpos henger
Puha érintésű bársony bevonat
150-200 °C hőmérséklet
Curl Ready jelzőfény
Puha érintésű bevonattal ellátott henger biztosítja a biztonságos hajformázást a megégetés veszélye nélkül. A nők 96%-a egyetért a kijelentéssel, miszerint „A puha érintésű bevonat biztonságos hajformázást biztosít, az égések kockázata nélkül”. A felmérés 55 nő részvételével történt.
Az egyedülálló Curl Ready jelzőfény „sípoló” hanggal jelzi, ha a hajfürt kész. Ez az innovatív funkció segít Önnek, hogy a gyönyörű fürtök és tincsek kialakítása közben haja nehogy túlmelegedjen. Csak válasszon hajtípusától függően a három formázási idő közül, és nyomja meg a gombot, miután feltekerte haját a hengerre.
A hajtípusjelzővel rendelkező, beépített LCD-kijelzővel kiválaszthatja a hajtípusának megfelelő formázási időt a túlmelegedés veszélye nélkül.
4.8
5-ből
27
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
LadyWanna
07/05/2019
România
Foarte bun
Eficient, rezultat spectaculos, ușor de folosit. Recomand!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare HP8619/00 Ondulator conic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare HP8619/00 Ondulator conic
Nastyaaa01
01/04/2019
Україна
Рекомендую!!
Чудова конічна плойка! Завжди мріяла про таку, гарно зависає волосся та довго тримається форма після неї. Р
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Юлианда
01/04/2019
Україна
Простая в использовании!
Пользуюсь плойкой уже год! Очень нравится, быстро нагревается, легкая и удобная в использовании.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare HP8619/00 Конічна плойка
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)