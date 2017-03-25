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Összes sorozat

  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
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  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
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  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
  • Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás

Gyártás megszűnt

KeraShine levegős hajformázó

HP8632/00

4.7
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás
A Philips KeraShine ionos formázóval egyszerűen lágy fürtöket és hullámokat érhet el a hajának gondos ápolása mellett. A 45 mm-es forró keratinbevonatú henger hosszan tartó és fénylő eredményt biztosít, a behúzható sörték pedig a biztonságos használatot garantálják.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

keratinos borítású kerámialapokkal

Gondos formázás, a sima hullámok és dús hatás

  • Care Edition

  • Ionos

  • 45 mm-es henger

  • Keratin kerámia bevonat

Behúzható sörték a haj biztonságos formázása érdekében

Behúzható sörték a haj biztonságos formázása érdekében

Az egyedülálló behúzható sörték az egyszerű és biztonságos használatot garantálják: csak tekerje haját a kefe köré, a hideg végét fordítsa el, így a sörték behúzódnak. Ennek az egyedülálló tulajdonságnak köszönhetően biztonságosan formázhatja haját, és megtarthatja a hajfürt tökéletes formáját.

Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

2 formázási hőmérséklet-beállítás hajtípustól függően

Válasszon a 2 formázási hőmérséklet-beállítás (160°C és 190°C) között a biztonságos és hosszan tartó eredmény érdekében, mialatt minimalizálja haja károsodásának kockázatát

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

25/03/2017

Polska

Polska

Super produkt, posiadający wiele przydatnych funkcji.

Jest to super szczotka, spełniła wszystkie moje oczekiwania. Bardzo łatwo układa się nią włosy. Mam średniej długości włosy, które są niesforne, dlatego dziennie używałam prostownicy, ale od kiedy posiadam tę szczotkę używam tylko jej. Mogę lekko podkręcić włosy, wyprostować ,wygładzić i najważniejsze nie muszę męczyć się już dodatkowo ze szczotką, którą potrzebowałam przy prostownicy. Dla mnie ekstra funkcją są chowane igiełki, które można schować przekręcając koniec szczotki aby szybko uwolnić, bez szarpania włosy. Fryzura jest naturalna, żadnego efektu sztucznych loków, długo się utrzymuje. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam ją od pierwszego użycia. Koleżanki z pracy już zauważyły efekty, na których mi zależało, dlatego polecam wszystkim.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

07/03/2017

Polska

Polska

Wielofunkcyjny,doskonały produkt do pielęgnacji i stylizacji włosów.

Suszarko-lokówka KeraShine pomaga mi w prosty,szybki i bezpieczny sposób wystylizować swoją fryzurę.Jednocześnie suszę i modeluję włosy,a dzięki powłoce ceramicznej z keratyną - także pielęgnuję.Prawdziwym hitem jest możliwość ustawienia chłodnego nawiewu,dzięki czemu nie niszczę i nie przegrzewam swoich włosów podczas modelowania.Lokówka jest lekka i poręczna,szybko się nagrzewa,a długi,obrotowy kabel jest bardzo poręczny przy stylizacji włosów z tyłu głowy.Podoba mi się możliwość ustawienia regulacji temperatury oraz pielęgnacja jonowa,dzięki czemu moje włosy nie puszą się i nie elektryzują,a ja mogę cieszyć się zadbaną fryzurą bez względu na pogodę.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

12/12/2016

Česká republika

Česká republika

Jen pro jemné vlasy

Trvá jen několik vteřin, než se rozehřeje. Drží se dobře a pracuje se ním jednoduše. Mám husté, dlouhé a silné vlasy a kartáč dokáže natočit bohužel jen konce. Zvažuji, že ho vrátím, rozhodně to není, co jsem čekala, žádné vlny...

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 