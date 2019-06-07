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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
Dús és csillogó haj
A Philips ProCare hővel működő kefés hajformázóval gyorsan lágy hullámokat érhet el a hajának gondos ápolása mellett. A 45 mm-es forró henger hosszantartó eredményt biztosít, valamint a behúzható sörték gyors használatot és tökéletes külsőt garantálnak.
Behúzható sörték (45 mm)
Turmalin kerámia bevonat
160-190 °C hőmérséklet
Ionos ápolás
Az egyedülálló behúzható sörték a gyors és biztonságos használatot garantálnak. Miután feltekeri haját a kefe köré, a hideg végét fordítsa el, így a sörték visszahúzódnak. Ennek az egyedülálló tulajdonságnak köszönhetően biztonságosan formázhatja haját, és megtarthatja a hajfürt tökéletes formáját.
Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
Válasszon a 2 formázási hőmérséklet-beállítás (160°C és 190°C) között a biztonságos és hosszan tartó eredmény érdekében, mialatt minimalizálja haja károsodásának kockázatát
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.8
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Габи
07/06/2019
България
Отличен продукт
Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне
Przemek2014
16/10/2014
Polska
Super szczotka
Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
magda88
15/08/2014
Polska
Idealna dla każdej kobiety
Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)