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Gyártás megszűnt

ProCare hővel működő kefés hajformázó

HP8634/00

4.8

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Dús és csillogó haj

A Philips ProCare hővel működő kefés hajformázóval gyorsan lágy hullámokat érhet el a hajának gondos ápolása mellett. A 45 mm-es forró henger hosszantartó eredményt biztosít, valamint a behúzható sörték gyors használatot és tökéletes külsőt garantálnak.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Dús és csillogó haj

  • Behúzható sörték (45 mm)

  • Turmalin kerámia bevonat

  • 160-190 °C hőmérséklet

  • Ionos ápolás

Visszahúzható sörték a gyors és egyszerű formázás érdekében

Visszahúzható sörték a gyors és egyszerű formázás érdekében

Az egyedülálló behúzható sörték a gyors és biztonságos használatot garantálnak. Miután feltekeri haját a kefe köré, a hideg végét fordítsa el, így a sörték visszahúzódnak. Ennek az egyedülálló tulajdonságnak köszönhetően biztonságosan formázhatja haját, és megtarthatja a hajfürt tökéletes formáját.

Ionos ápolás és turmalin bevonat a fényes hajért

Ionos ápolás és turmalin bevonat a fényes hajért

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

2 formázási hőmérséklet-beállítás hajtípustól függően

Válasszon a 2 formázási hőmérséklet-beállítás (160°C és 190°C) között a biztonságos és hosszan tartó eredmény érdekében, mialatt minimalizálja haja károsodásának kockázatát

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

07/06/2019

България

България

Отличен продукт

Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

16/10/2014

Polska

Polska

Super szczotka

Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

15/08/2014

Polska

Polska

Idealna dla każdej kobiety

Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 