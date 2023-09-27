Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

01

ó

:

14

p

:

41

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen
  • Többféle frizura, különösen kíméletesen

Gyártás megszűnt

AdvancedLevegős hajformázó

HP8656/00

4.6
| (141) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket
Többféle frizura, különösen kíméletesen
A Philips Air Styler Advanced segítségével mindennap könnyen formázhatja haját. A meleg levegő egyenletesen oszlik el a kefén, míg az ionos ápolásnak köszönhetően haja még ragyogóbbá válik.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Többféle frizura, különösen kíméletesen

  • 5 formázó tartozék

  • Egyenletes hőelosztás

  • Ionos ápolás

  • ThermoProtect technológia

Az egyenletes hőelosztási (EHD) technológia révén elkerülhető a túlmelegedés

Az egyenletes hőelosztási (EHD) technológia maximális védelmet nyújt a túlmelegedés ellen, így haja egészséges és fényes lesz.

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

5 tartozék

Ez az Air Styler 5 tartozékot kínál a különböző stílusok kialakításához, a természetes hatású egyenes hajtól kezdve, az erőteljesebb hullámokig és a gyökereknél dús hajig.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

141

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

27/09/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Sima haj repkedő szálak nélkül

Végre egy termék, amivel hasonlóan sima, szálló bébihajak nélküli frizurát tudok magamnak szárítani/készíteni, szinte olyan eredménnyel, mint amikor a fodrászom szárítja meg :)

Előnyök

Nem égeti a hajamat, mint egy hajvasaló, viszont tökéletesen egyenesre tudom szárítani plusz 2-3 kéz nélkül

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced HP8656/00 Levegős hajformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced HP8656/00 Levegős hajformázó

26/06/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A készülék minden tekintetben megfelelő!

Tervezésnél alapfeltétel az átgondolt használat, a komfort érzet, a kényelmi funkciók és a tartósság érzése!

Előnyök

Ha valaki ezt a terméket kipróbálja, nem is gondol a továbbiakban más alternatívára!

Hátrányok

Nincs ilyen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced HP8656/00 Levegős hajformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced HP8656/00 Levegős hajformázó

22/02/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék nagyon praktikus és hatékony

Jó a termék,gyorsan szárít,hasznos,praktikus. Könnyű a kezelése

Előnyök

Jó eredményt hoz

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced HP8656/00 Levegős hajformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced HP8656/00 Levegős hajformázó

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 