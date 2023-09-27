2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
5 formázó tartozék
Egyenletes hőelosztás
Ionos ápolás
ThermoProtect technológia
Az egyenletes hőelosztási (EHD) technológia maximális védelmet nyújt a túlmelegedés ellen, így haja egészséges és fényes lesz.
Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
Ez az Air Styler 5 tartozékot kínál a különböző stílusok kialakításához, a természetes hatású egyenes hajtól kezdve, az erőteljesebb hullámokig és a gyökereknél dús hajig.
4.6
5-ből
141
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
knkrisz
27/09/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Sima haj repkedő szálak nélkül
Végre egy termék, amivel hasonlóan sima, szálló bébihajak nélküli frizurát tudok magamnak szárítani/készíteni, szinte olyan eredménnyel, mint amikor a fodrászom szárítja meg :)
Előnyök
Nem égeti a hajamat, mint egy hajvasaló, viszont tökéletesen egyenesre tudom szárítani plusz 2-3 kéz nélkül
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced HP8656/00 Levegős hajformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced HP8656/00 Levegős hajformázó
Artur007
26/06/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A készülék minden tekintetben megfelelő!
Tervezésnél alapfeltétel az átgondolt használat, a komfort érzet, a kényelmi funkciók és a tartósság érzése!
Előnyök
Ha valaki ezt a terméket kipróbálja, nem is gondol a továbbiakban más alternatívára!
Hátrányok
Nincs ilyen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced HP8656/00 Levegős hajformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced HP8656/00 Levegős hajformázó
Hajformázó
22/02/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék nagyon praktikus és hatékony
Jó a termék,gyorsan szárít,hasznos,praktikus. Könnyű a kezelése
Előnyök
Jó eredményt hoz
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced HP8656/00 Levegős hajformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced HP8656/00 Levegős hajformázó
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)