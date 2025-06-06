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Összes sorozat

  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
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  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással

Gyártás megszűnt

EssentialEssentialCare levegős hajformázó

HP8662/00

4.7
| (389) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Könnyed hajformázás ionos ápolással
Szárítás és formázás egyszerre – A Philips Air Styler Essential segítségével gyönyörű, természetes frizurákat készíthet, miközben az ionos ápolási funkció segítségével extra fényt kölcsönöz hajának. A 3 tartozék hosszú és rövid hajhoz egyaránt megfelelő, így könnyedén formázhatja haját.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Könnyed hajformázás ionos ápolással

  • 3 tartozék

  • Ionos ápolás

  • ThermoProtect technológia

800 W-os hajformázás a profi végeredményért

800 W-os hajformázás a profi végeredményért

800 W-os légáramlással ellátott Air Styler a kíméletes szárításhoz és formázáshoz. Profi végeredmény, minden nap.

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

A ThermoProtect hőmérséklet-beállítás optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

389

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

06/06/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

amúgy szuper

Könnyen kezelhető, bár néha , lehet az én hibámból, de a kefe rész leesett, jobb lett volna, ha forgófejeset választok!

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA301/00 Levegős hajformázó

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA301/00 Levegős hajformázó

16/03/2025

Magyarország

Magyarország

Jackpot

Nagyon nagyon egyszerű a használata, még az én botkezemnek is! A legjobb vétel!

Előnyök

Egyszerű, használható

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA313/00 Levegős hajformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA313/00 Levegős hajformázó

02/01/2023

Magyarország

Magyarország

Az eddigi legjobb hajformázóm!

Egyetlen percig sem dilemmáztam, hogy megadjam-e az öt csillagot! Ez a harmadik hajformázóm itthon, már az első után is megfogadtam, hogy soha többet, nekem ezek nem jönnek be. Aztán jött ő. Száraz, kezelhetetlen, ráadásul rackabirka-göndör hajam van, lehetetlen itthoni körülmények között vállalható frizurát készíteni belőle. Most először sikerült, hála ennek a terméknek. Minden funkcióját kipróbáltam, fényes, egyenes haj lett az eredmény, mint egy keratinos egyenesítés után. Hogy én mennyire hálás vagyok ezért! Bátran ajánlom mindenkinek, aki hezitálna még, hogy megvegye-e, nem fog csalódni!

Előnyök

Kézreáll, könnyű vele dolgozni, elképesztően fényes, egyenes haj a végeredmény

Hátrányok

Semmi nem szól ellene!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA313/00 Levegős hajformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA313/00 Levegős hajformázó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 