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Gyártás megszűnt
Sokoldalú hajformázás, csodálatos ragyogás
A Philips Dynamic Volumebrush segítségével különféle formákat alakíthat ki, miközben haja sima és ragyogó marad. Az 50 mm-es természetes sörtéjű forgókefe dússá és lágy esésűvé teszi haját, míg a behúzható kefe gubancmentes hullámokat varázsol.
Forgó Volumebrush hajformázó
Ionos és turmalin
Az ionos kondicionálás elektrosztatikus feltöltés nélkül szárítja haját. A negatív töltésű ionok szabadjára engedésével kevésbé göndörödik be a haj, selymesebbé válik a hajszálak külső hámrétege, és frizurája extra fényességet kap. Az eredmény fényesen sima, tökéletesen megnyerő haj.
A formázó egyedülálló turmalin kerámia bevonata megóvja és revitalizálja haját használat közben. Ez a különleges bevonat hatékonyan vezeti a hőt, nincsenek rajta forró foltok, és minden egyes simítással ragyogóbbá teszi a hajat.
A 1000 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.5
5-ből
505
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
Blondeee
12/10/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ajánlás
Eddig még nem sokat használtam, be kell tanulnom a technikáját, hogy a hosszú hajam mal hogy kell ügyeskednem. Határozottan ajánlom, nagyon szép kivitelű, megbízható, márkahű segítője lesz a frizurámnak.
Előnyök
Szép és jó!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHA710/00 Levegős hajformázó
Használat dátuma 2025-09-12
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHA710/00 Levegős hajformázó
Használat dátuma 2025-09-12
CsKatu
23/08/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló ár-érték arány, szép kivitelezés, egyszerű
Könnyű, praktikus kialakítás, "kézre termett", aki ügyetlenebb, az is remekül használhatja.
Előnyök
Több funkció
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHA735/00 Levegős hajformázó
Használat dátuma 2024-07-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHA735/00 Levegős hajformázó
Használat dátuma 2024-07-23
Nikus6
29/05/2025
Magyarország
A promóció része
Igazi hullámok, könnyen.
Nagyon boldog vagyok, hogy volt szerencsém kipróbálni ezt a terméket. A véleményem nagyon pozitív, de bevallom az első alkalomkor nem sikerült könnyen a hullámosítás, mert nem volt elég vizes a hajam. Ez az alkalom után már mindenképpen teljesen vizes hajjal kezdtem neki, és bámulatos volument tud csinálni az 50 mm-es kétirányú forgású kerek kefe. Amit eddig kizárólag hajtőemelő segítségével sikerült csak, az most ennek a gépnek a segítségével teljesen megvalósítható. A 30 mm kefével a hajam teljes hosszán formáztam, akinek köszönhetően puha, fényes és tökéletes összhatást értem el. A 30 mm-es behúzható kefe pedig a buli készülődés elengedhetetlen kelléke, gyönyörű loknikat lehet vele készíteni, és végre nem tapad össze, lágy, és puha marad, tartóssága függ biztos a hajminőségétől is, nekem félhosszú, vékony hajam van, és nagyon sokáig tartott. A gép maga gyönyörű, a gombok könnyen használhatóak, és imádom, hogy két irányba is forog. Nem hangos, a gyermekem is szereti, mikor ezzel szárítom a haját.
Előnyök
Bámulatos volumen, végre nem lapul le a hajam.
Hátrányok
Csak megfelelő vizes hajjal lehet formázni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHA715/00 Levegős hajformázó
Használat dátuma 2025-04-28
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHA715/00 Levegős hajformázó
Használat dátuma 2025-04-28
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)