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Gyártás megszűnt

Levegős hajformázó

HP8666/00

4.5

| (505) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket

Sokoldalú hajformázás, csodálatos ragyogás

A Philips Dynamic Volumebrush segítségével különféle formákat alakíthat ki, miközben haja sima és ragyogó marad. Az 50 mm-es természetes sörtéjű forgókefe dússá és lágy esésűvé teszi haját, míg a behúzható kefe gubancmentes hullámokat varázsol.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Philips forgó Volumebrush hajformázó 2 tartozékkal

Sokoldalú hajformázás, csodálatos ragyogás

  • Forgó Volumebrush hajformázó

  • Ionos és turmalin

Az ionos kondicionálás sima hajat és maximális ragyogást biztosít

Az ionos kondicionálás sima hajat és maximális ragyogást biztosít

Az ionos kondicionálás elektrosztatikus feltöltés nélkül szárítja haját. A negatív töltésű ionok szabadjára engedésével kevésbé göndörödik be a haj, selymesebbé válik a hajszálak külső hámrétege, és frizurája extra fényességet kap. Az eredmény fényesen sima, tökéletesen megnyerő haj.

A turmalin kerámia bevonat még fényesebbé teszi haját

A turmalin kerámia bevonat még fényesebbé teszi haját

A formázó egyedülálló turmalin kerámia bevonata megóvja és revitalizálja haját használat közben. Ez a különleges bevonat hatékonyan vezeti a hőt, nincsenek rajta forró foltok, és minden egyes simítással ragyogóbbá teszi a hajat.

1000 W teljesítmény a tökéletes eredmény érdekében

1000 W teljesítmény a tökéletes eredmény érdekében

A 1000 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

505

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

12/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ajánlás

Eddig még nem sokat használtam, be kell tanulnom a technikáját, hogy a hosszú hajam mal hogy kell ügyeskednem. Határozottan ajánlom, nagyon szép kivitelű, megbízható, márkahű segítője lesz a frizurámnak.

Előnyök

Szép és jó!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHA710/00 Levegős hajformázó

Használat dátuma 2025-09-12

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHA710/00 Levegős hajformázó

Használat dátuma 2025-09-12

23/08/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló ár-érték arány, szép kivitelezés, egyszerű

Könnyű, praktikus kialakítás, "kézre termett", aki ügyetlenebb, az is remekül használhatja.

Előnyök

Több funkció

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHA735/00 Levegős hajformázó

Használat dátuma 2024-07-23

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHA735/00 Levegős hajformázó

Használat dátuma 2024-07-23

29/05/2025

Magyarország

Magyarország

Igazi hullámok, könnyen.

Nagyon boldog vagyok, hogy volt szerencsém kipróbálni ezt a terméket. A véleményem nagyon pozitív, de bevallom az első alkalomkor nem sikerült könnyen a hullámosítás, mert nem volt elég vizes a hajam. Ez az alkalom után már mindenképpen teljesen vizes hajjal kezdtem neki, és bámulatos volument tud csinálni az 50 mm-es kétirányú forgású kerek kefe. Amit eddig kizárólag hajtőemelő segítségével sikerült csak, az most ennek a gépnek a segítségével teljesen megvalósítható. A 30 mm kefével a hajam teljes hosszán formáztam, akinek köszönhetően puha, fényes és tökéletes összhatást értem el. A 30 mm-es behúzható kefe pedig a buli készülődés elengedhetetlen kelléke, gyönyörű loknikat lehet vele készíteni, és végre nem tapad össze, lágy, és puha marad, tartóssága függ biztos a hajminőségétől is, nekem félhosszú, vékony hajam van, és nagyon sokáig tartott. A gép maga gyönyörű, a gombok könnyen használhatóak, és imádom, hogy két irányba is forog. Nem hangos, a gyermekem is szereti, mikor ezzel szárítom a haját.

Előnyök

Bámulatos volumen, végre nem lapul le a hajam.

Hátrányok

Csak megfelelő vizes hajjal lehet formázni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHA715/00 Levegős hajformázó

Használat dátuma 2025-04-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHA715/00 Levegős hajformázó

Használat dátuma 2025-04-28

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 