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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
Különféle fürtök, folyamatos gondoskodás
A hullámok örökké tartanak! A Philips többfunkciós hajformázó segít a különféle hajhullám-típusok kialakításában: a tömör és rugalmas stílustól a hullámos és szabadon omló megjelenésig. Kísérletezzen szabadon fürtjeivel hajának ápolása közben.
4 formázó tartozék
190 °C hőmérséklet
Kerámiabevonat
A Philips többfunkciós hajformázó részei: 16 mm-es hajsütővas a loknikhoz; kefe tartozék a 16 mm-es hajsütővashoz a még nagyobb volumen kialakításához; 22 mm-es hajsütővas és spirális kefe nagy loknik és gyönyörű hullámok kialakításához.
Kerámia bevonat a haj kímélése érdekében.
A 190 °C-os formázási hőmérséklet tartós eredményt biztosít, miközben a lehető legkevésbé károsítja a hajat.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Anita79
27/09/2019
Magyarország
Könnyen használható
Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)