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Gyártás megszűnt
Azonnali kreativitás, állandó gondoskodás
A Philips többfunkciós hajformázó sokoldalúsága révén hajának ápolásával egyidejűleg, minden alkalomra a legújabb frizurát készítheti el.
6 formázó tartozék
190 °C hőmérséklet
Kerámiabevonat
Automatikus kikapcsolás
A Philips többfunkciós hajformázó részei: 16 mm-es hajsütővas a loknikhoz; kefe tartozék a 16 mm-es hajsütővashoz a még nagyobb volumen kialakításához; kreppelő 2 az 1-ben, cserélhető egyenesítő és kreppelő lapokkal az egyenes és a kreppelt hatás érdekében; két hajcsíptető az egyszerűbb hajformázáshoz.
Kerámia bevonat a haj kímélése érdekében.
A 190 °C-os formázási hőmérséklet tartós eredményt biztosít, miközben a lehető legkevésbé károsítja a hajat.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
11
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
ana25
01/11/2017
România
Un produs extraordinar
Foarte usor de folosit si cu rezultate excelente, acet aparat este ajutorul meu numarul unu si pentru evenimentele speciale la care iau parte dar si zi de zi, lasandu-mi un par frumos coafat si redandu-mi increderea in mine
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8698/00 Aparat de coafat multifuncţional
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8698/00 Aparat de coafat multifuncţional
Adéla
01/03/2018
Česká republika
úžasný pomocník pro dlouhodobý styling vlasů
Tato ultralehká designová kulma v krásné tyrkysové barvě je mým skvělým pomocníkem pro vytvoření stylingu mých vlasů, který skutečně trvá! Kulma je za chviličku nahřátá a připravená k okamžitému použití. Keramický povrch nádstavců se postará o tom, aby nedošlo k poškození vlasů. Je proto vhodná pro časté použití. Nejvíce používám nádstavec pro krepování vlasů, díky kterému mám objemnou hřívu déle jak 1 týden! Po tuto dobu si vlasy ani nerozčesávám, jelikož nedochází k jejich zacuchání a vypadají skvěle jako čerstvě nakrepované. Jsem velice překvapená i z toho, že se mi nemastí vlasy a nemusím je tak často umývat jako když vlasy nakrepované nemám. S nádstavci pro tvorbu vln se ještě musím naučit pracovat, abych měla vlny pěkně jednotné a né každou jinou jako tomu bylo poprvé, když jsem si s nimi vlasy natáčela :-D Vše je uloženo v cestovní taštičce, mám tak své pomocníky kdykoliv po ruce a nemusím se obávat jejich poškození. Tuto úžasnou kulmu doporučuji všem, kteří si potrpí na stylingu svých vlasů, rádi jej obměňují a v neposlední řadě chtějí ušetřit peníze a čas za kadeřníka!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Natka2001
25/12/2014
Česká republika
Všestranná
Žehlička i kulma zároveň stojí za to, žehlí i kulmuje vlasy perfektně. Co se týče vln, musíte ale vědět jak na to :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
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