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Gyártás megszűnt

Multi Styler hajformázó

HP8698/00

5

| (11) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Azonnali kreativitás, állandó gondoskodás

A Philips többfunkciós hajformázó sokoldalúsága révén hajának ápolásával egyidejűleg, minden alkalomra a legújabb frizurát készítheti el.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Azonnali kreativitás, állandó gondoskodás

  • 6 formázó tartozék

  • 190 °C hőmérséklet

  • Kerámiabevonat

  • Automatikus kikapcsolás

16 mm-es hajsütővas, kefe tartozék; egyenesítő és kreppelő lapok; 2 csíptető

16 mm-es hajsütővas, kefe tartozék; egyenesítő és kreppelő lapok; 2 csíptető

A Philips többfunkciós hajformázó részei: 16 mm-es hajsütővas a loknikhoz; kefe tartozék a 16 mm-es hajsütővashoz a még nagyobb volumen kialakításához; kreppelő 2 az 1-ben, cserélhető egyenesítő és kreppelő lapokkal az egyenes és a kreppelt hatás érdekében; két hajcsíptető az egyszerűbb hajformázáshoz.

Kerámia bevonat minden melegíthető tartozékon

Kerámia bevonat minden melegíthető tartozékon

Kerámia bevonat a haj kímélése érdekében.

190 °C-os formázási hőmérséklet a tartós eredményért

190 °C-os formázási hőmérséklet a tartós eredményért

A 190 °C-os formázási hőmérséklet tartós eredményt biztosít, miközben a lehető legkevésbé károsítja a hajat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

11

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

01/11/2017

România

România

Un produs extraordinar

Foarte usor de folosit si cu rezultate excelente, acet aparat este ajutorul meu numarul unu si pentru evenimentele speciale la care iau parte dar si zi de zi, lasandu-mi un par frumos coafat si redandu-mi increderea in mine

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8698/00 Aparat de coafat multifuncţional

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8698/00 Aparat de coafat multifuncţional

01/03/2018

Česká republika

Česká republika

úžasný pomocník pro dlouhodobý styling vlasů

Tato ultralehká designová kulma v krásné tyrkysové barvě je mým skvělým pomocníkem pro vytvoření stylingu mých vlasů, který skutečně trvá! Kulma je za chviličku nahřátá a připravená k okamžitému použití. Keramický povrch nádstavců se postará o tom, aby nedošlo k poškození vlasů. Je proto vhodná pro časté použití. Nejvíce používám nádstavec pro krepování vlasů, díky kterému mám objemnou hřívu déle jak 1 týden! Po tuto dobu si vlasy ani nerozčesávám, jelikož nedochází k jejich zacuchání a vypadají skvěle jako čerstvě nakrepované. Jsem velice překvapená i z toho, že se mi nemastí vlasy a nemusím je tak často umývat jako když vlasy nakrepované nemám. S nádstavci pro tvorbu vln se ještě musím naučit pracovat, abych měla vlny pěkně jednotné a né každou jinou jako tomu bylo poprvé, když jsem si s nimi vlasy natáčela :-D Vše je uloženo v cestovní taštičce, mám tak své pomocníky kdykoliv po ruce a nemusím se obávat jejich poškození. Tuto úžasnou kulmu doporučuji všem, kteří si potrpí na stylingu svých vlasů, rádi jej obměňují a v neposlední řadě chtějí ušetřit peníze a čas za kadeřníka!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

25/12/2014

Česká republika

Česká republika

Všestranná

Žehlička i kulma zároveň stojí za to, žehlí i kulmuje vlasy perfektně. Co se týče vln, musíte ale vědět jak na to :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 