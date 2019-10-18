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Összes sorozat

  • Egy alapos borotválkozás
  • Egy alapos borotválkozás
  • Egy alapos borotválkozás
  • Egy alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Elektromos borotva

HQ6640/16

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Egy alapos borotválkozás
A kedvező árú HQ6640 készülékkel kellemesen simára borotválhatja bőrét. A Reflex Action rendszer és a Super Lift & Cut technológia kellemes és alapos borotválást biztosít.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Egy alapos borotválkozás

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.

Reflex Action rendszer

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak minden hajlatához, a flexibilis, egyenletes borotválkozásért.

Egymástól függetlenül mozgó körkések

Egymástól függetlenül mozgó körkések

A kivételes közelséghez állítsa közelebb a bőréhez a Philips készülék borotvaéles pengéit.

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
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18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló teljesítmény, tökéletesen megbízható

Sok borotvát kipróbáltam de ennél jobbat nem találtam. Én csak ezt használom. Mindenkinek nagyon ajánlom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva

15/05/2012

Polska

Polska

świetnie goli

Zawsze kupuje golarki philips bo świetnie golą------

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 