2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak minden hajlatához, a flexibilis, egyenletes borotválkozásért.
A kivételes közelséghez állítsa közelebb a bőréhez a Philips készülék borotvaéles pengéit.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
wangelis40
05/05/2021
Česká republika
Super holící strojek za pár korun
Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.
Előnyök
Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic
Hátrányok
nevšiml jsem protože je dokonalý
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.