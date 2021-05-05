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Összes sorozat

  • Egy alapos borotválkozás
  • Egy alapos borotválkozás
  • Egy alapos borotválkozás
  • Egy alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Elektromos borotva

HQ6645/16

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Egy alapos borotválkozás
A HQ6645 készülékkel kellemesen simára borotválhatja bőrét, kedvező áron. A Reflex Action rendszer és a Super Lift & Cut technológia kellemes és alapos borotválást biztosít.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Egy alapos borotválkozás

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.

Reflex Action rendszer

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak minden hajlatához, a flexibilis, egyenletes borotválkozásért.

Egymástól függetlenül mozgó körkések

Egymástól függetlenül mozgó körkések

A kivételes közelséghez állítsa közelebb a bőréhez a Philips készülék borotvaéles pengéit.

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
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05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super holící strojek za pár korun

Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.

Előnyök

Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic

Hátrányok

nevšiml jsem protože je dokonalý

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 