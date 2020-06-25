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Összes sorozat

  • Egy alapos borotválkozás
  • Egy alapos borotválkozás
  • Egy alapos borotválkozás
  • Egy alapos borotválkozás
  • Egy alapos borotválkozás
  • Egy alapos borotválkozás
  • Egy alapos borotválkozás
  • Egy alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Elektromos borotva

HQ6695/16

4
| (5) Értékelések
Egy alapos borotválkozás
A kedvező árú HQ6695 készülékkel kellemesen simára borotválhatja bőrét. A Reflex Action rendszer és a Super Lift & Cut technológia kellemes és alapos borotválást biztosít.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Egy alapos borotválkozás

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.

Reflex Action rendszer

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak minden hajlatához, a flexibilis, egyenletes borotválkozásért.

Egymástól függetlenül mozgó körkések

Egymástól függetlenül mozgó körkések

A kivételes közelséghez állítsa közelebb a bőréhez a Philips készülék borotvaéles pengéit.

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4.0

5-ből

5

Értékelések

4
1

25/06/2020

România

România

Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor

Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

12/09/2019

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Vynikající holicí strojek

Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.

Előnyök

jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

27/11/2020

Polska

Polska

15 lat pracy

TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie

Előnyök

cicha, skuteczna, wytrzymała

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 