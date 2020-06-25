2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HQ6695/16
A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak minden hajlatához, a flexibilis, egyenletes borotválkozásért.
A kivételes közelséghez állítsa közelebb a bőréhez a Philips készülék borotvaéles pengéit.
4.0
5-ből
5
Értékelések
alupiteguS
25/06/2020
România
Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor
Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Canvas
12/09/2019
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Vynikající holicí strojek
Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.
Előnyök
jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
j@Jacek
27/11/2020
Polska
15 lat pracy
TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie
Előnyök
cicha, skuteczna, wytrzymała
Hátrányok
brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.