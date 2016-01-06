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  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Száraz elektromos borotva

HQ6900/16

4.3
| (19) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Alapos, még a nyak környékén is
Kényelmes és alapos borotválkozás kedvező áron. A Philips borotva Reflex Action rendszere és a Super Lift & Cut technológia kellemes és alapos borotválást biztosít.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

CloseCut pengék

Alapos, még a nyak környékén is

  • CloseCut körkések, Flex & Float

  • Csak vezetékes használat

Super Lift & Cut technológia

Super Lift & Cut technológia

Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

Csere körkések

A maximális teljesítmény biztosítására kétévente cserélje le a Philips borotva körkéseit a HQ55 típusra.

Reflex Action rendszer

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.3

5-ből

19

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

3
2

06/01/2016

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Jsem naprosto spokojen

Váhal jsem s koupí ale jsem spokojen uvidíme jak se bude chovat po delším používání

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6900/16 Holicí strojek pro suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6900/16 Holicí strojek pro suché holení

26/10/2021

Україна

Україна

Отличное бритье за адекввтные деньги!

Пользуюсь данной бритвой больше 7 лет, только лезвия менял и чистил регулярно. Хоть бритва и является самой простой в линейке, но это Philips, а соответственно все продукты очень качественные, проверено! Мои впечатления только позитивные. Собрано все качественно, нигде не люфтит и не репит. Работает реально очень тихо, пользоваться одно удовольствие. Блок с лезвиями можно мыть под водой. Есть пожалуй только один обьективный минус - это отсутствие аккумулятора, что делает бритву не очень мобильной в путешествиях или дальних поездках (зарядко только от сети), но т.к. есть модели с аккумулятором, так что и это минусом назвать тяжело. В общем бритвой я очень доволен и смело могу рекомендовать данную продукцию, все на высшем уровне!

Előnyök

Использую больше 7 лет и все работает отлично, качество!Современные и функциональные головки CloseCut и система Flex & Cut делает бритье простым и приятным одновременно.

Hátrányok

НЕТ АККУМУЛЯТОРА !!! В связи с этим не очень мобильное устройство, работает только о сети!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління

11/04/2019

Україна

Україна

Дуже зручна, ефективна, корисна в подорожах

Дуже зручна у використанні та ефективна, завдяки вбудованому акумулятору портативна та зручна в подорожах, проста в обслуговуванні

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 