2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CloseCut körkések, Flex & Float
Csak vezetékes használat
Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
A maximális teljesítmény biztosítására kétévente cserélje le a Philips borotva körkéseit a HQ55 típusra.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.
4.3
5-ből
19
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Fred47
06/01/2016
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Jsem naprosto spokojen
Váhal jsem s koupí ale jsem spokojen uvidíme jak se bude chovat po delším používání
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6900/16 Holicí strojek pro suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6900/16 Holicí strojek pro suché holení
BLAMST
26/10/2021
Україна
Отличное бритье за адекввтные деньги!
Пользуюсь данной бритвой больше 7 лет, только лезвия менял и чистил регулярно. Хоть бритва и является самой простой в линейке, но это Philips, а соответственно все продукты очень качественные, проверено! Мои впечатления только позитивные. Собрано все качественно, нигде не люфтит и не репит. Работает реально очень тихо, пользоваться одно удовольствие. Блок с лезвиями можно мыть под водой. Есть пожалуй только один обьективный минус - это отсутствие аккумулятора, что делает бритву не очень мобильной в путешествиях или дальних поездках (зарядко только от сети), но т.к. есть модели с аккумулятором, так что и это минусом назвать тяжело. В общем бритвой я очень доволен и смело могу рекомендовать данную продукцию, все на высшем уровне!
Előnyök
Использую больше 7 лет и все работает отлично, качество!Современные и функциональные головки CloseCut и система Flex & Cut делает бритье простым и приятным одновременно.
Hátrányok
НЕТ АККУМУЛЯТОРА !!! В связи с этим не очень мобильное устройство, работает только о сети!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління
Maserattt
11/04/2019
Україна
Дуже зручна, ефективна, корисна в подорожах
Дуже зручна у використанні та ефективна, завдяки вбудованому акумулятору портативна та зручна в подорожах, проста в обслуговуванні
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.