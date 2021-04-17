2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
A maximális teljesítmény biztosítására kétévente cserélje le a Philips borotva körkéseit a HQ55 típusra.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.
4.8
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Manet.z
17/04/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
skvělý holící strojek za dobrou cenu
Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.
Előnyök
výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení
Hátrányok
asi nic, opět bych kupoval něco podobného
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
FANDutch49
01/11/2017
Česká republika
po celou dobu užívání holícího strojku bez chyb
strojek je na akumulátory a nikdy nezklamal, sám si nepamatuji, kdy jsem jej koupil. Spokojený zákazník
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Marek2016
09/07/2016
Polska
Bardzo dobra golarka
Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.