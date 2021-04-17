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  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Száraz elektromos borotva

HQ6920/16

4.8
| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Alapos, még a nyak környékén is
Kényelmes és alapos Philips elektromos borotva kedvező áron. A Reflex Action rendszer és a Super Lift & Cut technológia kellemes és alapos borotválást biztosít.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

CloseCut pengék

Alapos, még a nyak környékén is

Super Lift & Cut technológia

Super Lift & Cut technológia

Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

Csere körkések

A maximális teljesítmény biztosítására kétévente cserélje le a Philips borotva körkéseit a HQ55 típusra.

Reflex Action rendszer

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

skvělý holící strojek za dobrou cenu

Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.

Előnyök

výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení

Hátrányok

asi nic, opět bych kupoval něco podobného

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

01/11/2017

Česká republika

Česká republika

po celou dobu užívání holícího strojku bez chyb

strojek je na akumulátory a nikdy nezklamal, sám si nepamatuji, kdy jsem jej koupil. Spokojený zákazník

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

09/07/2016

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka

Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 