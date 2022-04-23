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  • Alapos, még a nyak környékén is
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  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
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  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Száraz elektromos borotva

HQ6927/16

4.5
| (335) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Alapos, még a nyak környékén is
Kellemesen simára borotválhatja bőrét, kedvező áron. A Flex & Float és CloseCut pengék kombinációja kellemes és alapos borotválást biztosít.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

CloseCut pengék

Alapos, még a nyak környékén is

  • CloseCut körkések, Flex & Float

  • 35 perc használat / 8 óra töltés

CloseCut pengék - tartós és önélező pengék az alapos borotválkozáshoz

CloseCut pengék - tartós és önélező pengék az alapos borotválkozáshoz

A CloseCut pengék precíziós tervezése megbízhatóan alapos borotválkozási élményt nyújt Önnek minden alkalommal. A tartós kialakítású önélezős pengék nem kopnak el, így a borotválkozás minden alkalommal hatékony és gyors marad.

A Flex & Float rendszer illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

A Flex & Float rendszer illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához az egyenletes borotválkozásért

35+ perc borotválkozási idő, 8 óra töltési idő

Önnek mostantól 35 perccel több idő áll rendelkezésére a borotválkozáshoz, ami kb. 14 borotválkozást jelent 8 óra töltést követően.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

335

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

23/04/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Praktikus, kényelmes, időtálló, precíz.

Praktikus, kényelmes. Több éve használom de még mindig tökéletesen működik. Nem irritáló, precízen működik.

Előnyök

Megbízható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6906/16 Száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6906/16 Száraz elektromos borotva

16/12/2020

Magyarország

Magyarország

Kiváló, tartós termék

Évek óta használom és még mindig gyorsan és tökéletesen vágja a borostát.

Előnyök

Hosszú élettartam

Hátrányok

A körkések irreálisan drágák hozzá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6906/16 Száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6906/16 Száraz elektromos borotva

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Remek készülék.

Ez sz első elektromos borotvám.Jelentős a különbség a pengés után!Nem húzza a bőrt.Nem pattogzik ki az arc.Két naponta ajánlott használni.Akkor kb 3 perc alatt lehet végezni.De a hosszabb szörzettel is megbírkózik,csak tovább tart.A lemerülést egy villogó fény jelzi.8 óra töltéssel kb 6x lehet használni.Töltés közben is működik.Vízzel kimosható.Szuper kis gép!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 S3110/06 Száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 S3110/06 Száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 