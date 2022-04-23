2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CloseCut körkések, Flex & Float
35 perc használat / 8 óra töltés
A CloseCut pengék precíziós tervezése megbízhatóan alapos borotválkozási élményt nyújt Önnek minden alkalommal. A tartós kialakítású önélezős pengék nem kopnak el, így a borotválkozás minden alkalommal hatékony és gyors marad.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához az egyenletes borotválkozásért
Önnek mostantól 35 perccel több idő áll rendelkezésére a borotválkozáshoz, ami kb. 14 borotválkozást jelent 8 óra töltést követően.
4.5
5-ből
335
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Vazul
23/04/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Praktikus, kényelmes, időtálló, precíz.
Praktikus, kényelmes. Több éve használom de még mindig tökéletesen működik. Nem irritáló, precízen működik.
Előnyök
Megbízható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6906/16 Száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6906/16 Száraz elektromos borotva
laserline80
16/12/2020
Magyarország
Kiváló, tartós termék
Évek óta használom és még mindig gyorsan és tökéletesen vágja a borostát.
Előnyök
Hosszú élettartam
Hátrányok
A körkések irreálisan drágák hozzá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6906/16 Száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6906/16 Száraz elektromos borotva
Tubi
26/09/2019
Magyarország
Remek készülék.
Ez sz első elektromos borotvám.Jelentős a különbség a pengés után!Nem húzza a bőrt.Nem pattogzik ki az arc.Két naponta ajánlott használni.Akkor kb 3 perc alatt lehet végezni.De a hosszabb szörzettel is megbírkózik,csak tovább tart.A lemerülést egy villogó fény jelzi.8 óra töltéssel kb 6x lehet használni.Töltés közben is működik.Vízzel kimosható.Szuper kis gép!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 S3110/06 Száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 S3110/06 Száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.