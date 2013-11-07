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  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Száraz elektromos borotva

HQ6940/33

4.2
| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Alapos, még a nyak környékén is
Kellemes és alapos Philips HQ6940 elektromos borotva kedvező áron. A Reflex Action rendszer és a Super Lift & Cut technológia kellemes és alapos borotválást biztosít.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

CloseCut pengék

Alapos, még a nyak környékén is

  • CloseCut körkések, Flex & Float

  • Csak vezetékes használat

Super Lift & Cut technológia

Super Lift & Cut technológia

Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

Csere körkések

A maximális teljesítmény biztosítására kétévente cserélje le a Philips borotva körkéseit a HQ55 típusra.

Reflex Action rendszer

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.

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Értékelések

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4.2

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił moje oczekiwania

Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo funkcjonalny

Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

25/07/2019

Česká republika

Česká republika

Jednoduchý strojek za dobrou cenu.

Protože již jeden Philips se třemi hlavami delší dobu používám, koupil jsem podobný. Nechtěl jsem ale bateriový, protože jakmile se baterie porouchala, strojek nefungoval ani na síť. Takže jsem spokojený s tím, co mám, s výhradou napájení: kroucenou síťovou šňůru nahradil neskladný kablík s napaječem. A bohužel, zase žádné pouzdro...

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6940/16 Holicí strojek pro suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6940/16 Holicí strojek pro suché holení

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 