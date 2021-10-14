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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
A vízálló Philips borotva folyóvízben egyszerűen leöblíthető.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Vikkras
14/10/2021
Україна
Чудово!
Придбав багато років тому! Працює і досі! Дуже дякую!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ7180 Електробритва
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ7180 Електробритва
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.