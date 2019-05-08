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  • Szenvedélyünk a tökéletesség
  • Szenvedélyünk a tökéletesség
  • Szenvedélyünk a tökéletesség
  • Szenvedélyünk a tökéletesség
  • Szenvedélyünk a tökéletesség
  • Szenvedélyünk a tökéletesség
  • Szenvedélyünk a tökéletesség
  • Szenvedélyünk a tökéletesség
  • Szenvedélyünk a tökéletesség
  • Szenvedélyünk a tökéletesség
  • Szenvedélyünk a tökéletesség

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Elektromos borotva

HQ7390/17

4.9
| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Szenvedélyünk a tökéletesség
„Életem minden napja egy verseny. Ezért biztos háttérre van szükségem: a munkahelyen ez a boxcsapat, otthon pedig a Philips-borotvám. Így minden reggel pole pozícióból kezdhetek.” -- Nico Rosbert, az AT&T Williams Forma-1 csapat pilótája
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

A legrövidebb szőrszálakat is leborotválja

Szenvedélyünk a tökéletesség

  • AT&T Williams kivitelű

Készült az AT&T Williams csapattal szoros együttműködésben

Az egyedülálló Forma-1 kivitelű borotva az AT&T Williams csapattal együttműködésben készült.

Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.

Kíméletes körkések

Kíméletes körkések

A Philips borotvafejek bőrbarát kialakításának köszönhetően a borotva tökéletesen illeszkedik a bőrhöz, így kényelmes borotválást biztosít.

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Értékelések

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4.9

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

08/05/2019

România

România

Perfect pentru oameni activi

Acest aparat este perfect pentru tenul meu, este usor de folosit si economisesc timp dimineata. Il recomand cu incredere.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7390/17 Aparat de ras electric

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7390/17 Aparat de ras electric

24/03/2023

Polska

Polska

Fenomen jeśli chodzi o golenie!

Używam od ok 14 lat i nie mam zamiaru zmieniać! Zjeździła ze mną pół świata w podróżach służbowych jak i prywatnych wyjazdach urlopowych, nigdy nie zawiodła! Bateria po tylu latach dalej trzyma przyzwoicie! Przewód ladowarki skruszał i odpadła otulina zewnetrzna ze starości a golarka cały czas służy! Odpowiednio wcześnie informuje o słabej baterii a samo ładowanie było wyznacznikiem podczas zakupu! Ok godzina i naładowana tak jak podaje producent! Mega świetny sprzęt! Jeśli będę musiał kiedyś zmienić golarkę to wiele bym dał żeby gdzieś jeszcze dostać taki nowy egzemplarz!

Előnyök

Szybkie ladowanie, możliwość mycia pod bieżącą wodą!

Hátrányok

Brak.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

12/03/2015

Polska

Polska

Rewelacyjna Golarka

Mam tą golarkę chyba 6 lat, i nigdy mnie nie zawiodła. Głowice fabryczne wymieniłem po 5 latach !!! - nadal goliły dokładnie, tylko skóra była zaczerwieniona. Rewelacyjna bateria, nawet po tylu latach wystarcza na 10 goleń (golę się codziennie) Jakiś czas temu kupiłem golarkę foliową konkurencyjnej firmy, ale na szczęście była możliwość zwrotu. Oddałem ją, i kupiłem Philips SensoTouch.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 