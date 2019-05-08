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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AT&T Williams kivitelű
Az egyedülálló Forma-1 kivitelű borotva az AT&T Williams csapattal együttműködésben készült.
A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.
A Philips borotvafejek bőrbarát kialakításának köszönhetően a borotva tökéletesen illeszkedik a bőrhöz, így kényelmes borotválást biztosít.
4.9
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
WAP73
08/05/2019
România
Perfect pentru oameni activi
Acest aparat este perfect pentru tenul meu, este usor de folosit si economisesc timp dimineata. Il recomand cu incredere.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7390/17 Aparat de ras electric
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7390/17 Aparat de ras electric
Mariusz Siębor
24/03/2023
Polska
Fenomen jeśli chodzi o golenie!
Używam od ok 14 lat i nie mam zamiaru zmieniać! Zjeździła ze mną pół świata w podróżach służbowych jak i prywatnych wyjazdach urlopowych, nigdy nie zawiodła! Bateria po tylu latach dalej trzyma przyzwoicie! Przewód ladowarki skruszał i odpadła otulina zewnetrzna ze starości a golarka cały czas służy! Odpowiednio wcześnie informuje o słabej baterii a samo ładowanie było wyznacznikiem podczas zakupu! Ok godzina i naładowana tak jak podaje producent! Mega świetny sprzęt! Jeśli będę musiał kiedyś zmienić golarkę to wiele bym dał żeby gdzieś jeszcze dostać taki nowy egzemplarz!
Előnyök
Szybkie ladowanie, możliwość mycia pod bieżącą wodą!
Hátrányok
Brak.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Krzysiekk
12/03/2015
Polska
Rewelacyjna Golarka
Mam tą golarkę chyba 6 lat, i nigdy mnie nie zawiodła. Głowice fabryczne wymieniłem po 5 latach !!! - nadal goliły dokładnie, tylko skóra była zaczerwieniona. Rewelacyjna bateria, nawet po tylu latach wystarcza na 10 goleń (golę się codziennie) Jakiś czas temu kupiłem golarkę foliową konkurencyjnej firmy, ale na szczęście była możliwość zwrotu. Oddałem ją, i kupiłem Philips SensoTouch.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.