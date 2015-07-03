2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A háromsávos körkés 50%-kal nagyobb borotválási felületet biztosít a gyors és alapos borotválkozáshoz. *a hagyományos körkéses borotvafejekhez képest.
Az elektromos borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig még a legrövidebb borostát is leborotválják.
Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Cukierek
03/07/2015
Polska
Bardzo dobry produkt
Z maszynki korzystam od 2006 roku do dzis nieprzerwanie. Bateria trzyma bardzo dobrze. Maszynka spisuje sie swietnie, , polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Speed-XL HQ8140 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Speed-XL HQ8140 Electric shaver
Szivi007
26/09/2019
Magyarország
Jól használható készülék.
Könnyen használható készülék, azonban a vezeték anyaga egy idő után elhasználódik és törik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Speed-XL HQ8140 Elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Speed-XL HQ8140 Elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.