2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Folyamatosan szorosan a bőr közelében tartja a három körkést, a gyors és hatékony borotválkozásért.
A borotváló egységen belül található antibakteriális bevonat biztosítja, hogy a borotva másodperceken belül tisztára öblíthető legyen.
Az elektromos borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig még a legrövidebb borostát is leborotválják.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Sotar
01/04/2019
Україна
Лучше филипс нет!!!
В девяностых приобрёл филипс, с тех пор покупаю только их бритвы. Считаю их самыми надёжным и безопасными. Великолепный дизайн и производительность. Всем советую!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8200 Series HQ8200 Електробритва
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8200 Series HQ8200 Електробритва
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.