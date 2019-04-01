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Összes sorozat

  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
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Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Elektromos borotva

HQ8200/17

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Gyors. Alapos. Hatékony.
A Philips elektromos borotva háromsávos Speed-XL körkései 50%-kal nagyobb borotválási felületet* biztosítanak a gyors és alapos borotválkozáshoz.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Gyors. Alapos. Hatékony.

SmartTouch kontúrkövetés: a gyors és hatékony borotválkozásért

SmartTouch kontúrkövetés: a gyors és hatékony borotválkozásért

Folyamatosan szorosan a bőr közelében tartja a három körkést, a gyors és hatékony borotválkozásért.

FastRinse belülről antibakteriális bevonattal

FastRinse belülről antibakteriális bevonattal

A borotváló egységen belül található antibakteriális bevonat biztosítja, hogy a borotva másodperceken belül tisztára öblíthető legyen.

Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

Az elektromos borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig még a legrövidebb borostát is leborotválják.

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
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1

01/04/2019

Україна

Україна

Лучше филипс нет!!!

В девяностых приобрёл филипс, с тех пор покупаю только их бритвы. Считаю их самыми надёжным и безопасными. Великолепный дизайн и производительность. Всем советую!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8200 Series HQ8200 Електробритва

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8200 Series HQ8200 Електробритва

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 