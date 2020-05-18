2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Újratölthető
Folyamatosan szorosan a bőr közelében tartja a három körkést, a gyors és hatékony borotválkozásért.
A borotváló egységen belül található antibakteriális bevonat biztosítja, hogy a borotva másodperceken belül tisztára öblíthető legyen.
Az elektromos borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig még a legrövidebb borostát is leborotválják.
4.4
5-ből
11
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
Kulda
18/05/2020
Česká republika
Používá jej již mnoho let
Denní používání, nyní dobíjím cca po 18 dnech. Holí k mé všeobecné spokojenosti.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Dibla
28/02/2019
Česká republika
Celková spokojenost.
Požívám ho již asi 7 nebo 9 let a je naprosto bez problémů. Baterie drží a vydrží stále dlouho jako nová.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
cyklista
08/09/2013
Česká republika
Tento výrobek vzhledem k cené je výborný.
Jednohuché čištění,jednoduchá ůdržba i používání,dlouhá výdrž baterie.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.