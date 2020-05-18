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Összes sorozat

  • Gyors. Alapos. Hatékony.
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  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
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  • Gyors. Alapos. Hatékony.
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Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Elektromos borotva

HQ8250/17

4.4
| (11) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
Gyors. Alapos. Hatékony.
A Speed-XL körkések három borotválósávja 50%-kal nagyobb borotválási felületet* biztosít a gyors és alapos borotválkozáshoz.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Gyors. Alapos. Hatékony.

  • Újratölthető

SmartTouch kontúrkövetés: a gyors és hatékony borotválkozásért

SmartTouch kontúrkövetés: a gyors és hatékony borotválkozásért

Folyamatosan szorosan a bőr közelében tartja a három körkést, a gyors és hatékony borotválkozásért.

FastRinse belülről antibakteriális bevonattal

FastRinse belülről antibakteriális bevonattal

A borotváló egységen belül található antibakteriális bevonat biztosítja, hogy a borotva másodperceken belül tisztára öblíthető legyen.

Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

Az elektromos borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig még a legrövidebb borostát is leborotválják.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.4

5-ből

11

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

3
2

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Používá jej již mnoho let

Denní používání, nyní dobíjím cca po 18 dnech. Holí k mé všeobecné spokojenosti.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost.

Požívám ho již asi 7 nebo 9 let a je naprosto bez problémů. Baterie drží a vydrží stále dlouho jako nová.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento výrobek vzhledem k cené je výborný.

Jednohuché čištění,jednoduchá ůdržba i používání,dlouhá výdrž baterie.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 