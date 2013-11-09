2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Akkumulátor töltöttségi szint jelző
Folyamatosan szorosan a bőr közelében tartja a három körkést, a gyors és hatékony borotválkozásért.
Az elektromos borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig még a legrövidebb borostát is leborotválják.
Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Artur153
09/11/2013
Polska
Bardzo dobry produkt .
Bardzo dobry produkt . Używam już 3 lata . I działa bardzo dobrze. Polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8200 series HQ8260 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8200 series HQ8260 Electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.