2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Jet Clean rendszerrel
Folyamatosan szorosan a bőr közelében tartja a három körkést, a gyors és hatékony borotválkozásért.
A borotváló egységen belül található antibakteriális bevonat biztosítja, hogy a borotva másodperceken belül tisztára öblíthető legyen.
Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
4.5
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Razak
06/12/2024
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Holicí strojek
Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Бръснач
31/12/2017
България
Отлична
Единствената бръсначка, която успява да ме избръсне вече доста години, при това без никакви функционални, или качествени проблеми.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8270/21 Електрическа самобръсначка
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8270/21 Електрическа самобръсначка
Andrzejcol
07/11/2013
Polska
Bardzo dobry i praktyczny produkt
Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.