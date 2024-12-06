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Összes sorozat

  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.
  • Gyors. Alapos. Hatékony.

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Elektromos borotva

HQ8270/21

4.5
| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Gyors. Alapos. Hatékony.
A háromsávos Speed-XL körkésekkel ellátott Philips elektromos borotva 50%-kal nagyobb borotválási felületet biztosít a gyors és alapos borotválkozáshoz.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Gyors. Alapos. Hatékony.

  • Jet Clean rendszerrel

SmartTouch kontúrkövetés: a gyors és hatékony borotválkozásért

SmartTouch kontúrkövetés: a gyors és hatékony borotválkozásért

Folyamatosan szorosan a bőr közelében tartja a három körkést, a gyors és hatékony borotválkozásért.

FastRinse belülről antibakteriális bevonattal

FastRinse belülről antibakteriális bevonattal

A borotváló egységen belül található antibakteriális bevonat biztosítja, hogy a borotva másodperceken belül tisztára öblíthető legyen.

Super Lift & Cut technológia

Super Lift & Cut technológia

Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.5

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Holicí strojek

Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

31/12/2017

България

България

Отлична

Единствената бръсначка, която успява да ме избръсне вече доста години, при това без никакви функционални, или качествени проблеми.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8270/21 Електрическа самобръсначка

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8270/21 Електрическа самобръсначка

07/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i praktyczny produkt

Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 