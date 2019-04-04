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Összes sorozat

  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
  • A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától

Gyártás megszűnt

SmartTouch-XLElektromos borotva

HQ9190CC

5
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától
A legkiválóbb megoldásokat kedvelő férfiak számára a SmartTouch-XL borotva speciális Speed-XL körkéseket és az egyedülálló SmartTouch kontúrkövető rendszert kínálja a tökéletesen alapos borotválkozáshoz, még a nehezen hozzáférhető helyeken is.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Tökéletesen alapos, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

A legjobb borotva a világ vezető borotvagyártójától

SmartTouch kontúrkövetés: a gyors és hatékony borotválkozásért

SmartTouch kontúrkövetés: a gyors és hatékony borotválkozásért

Folyamatosan szorosan a bőr közelében tartja a három körkést, a gyors és hatékony borotválkozásért.

Speed-XL körkések: a gyors és alapos borotválásért

Speed-XL körkések: a gyors és alapos borotválásért

A háromsávos körkés 50%-kal nagyobb borotválási felületet biztosít a gyors és alapos borotválkozáshoz. *a hagyományos körkéses borotvafejekhez képest.

A testreszabott kényelmi funkció igazodik a bőrtípushoz.

A testreszabott kényelmi funkció igazodik a bőrtípushoz.

A testreszabott kényelmi funkció a bőrtípusához igazítja a borotvát. A „Normál” beállítással gyorsan és alaposan simára borotválhatja bőrét. Válassza az „Érzékeny” beállítást a kellemesen sima, és maximálisan bőrkímélő borotválkozáshoz.

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
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04/04/2019

Україна

Україна

надежный и удобный продукт

очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

10/04/2016

Polska

Polska

Najlepsza golarka jaką zrobił Philips

Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

15/07/2015

Polska

Polska

jest doskonały

Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 