2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Folyamatosan szorosan a bőr közelében tartja a három körkést, a gyors és hatékony borotválkozásért.
A háromsávos körkés 50%-kal nagyobb borotválási felületet biztosít a gyors és alapos borotválkozáshoz. *a hagyományos körkéses borotvafejekhez képest.
A testreszabott kényelmi funkció a bőrtípusához igazítja a borotvát. A „Normál” beállítással gyorsan és alaposan simára borotválhatja bőrét. Válassza az „Érzékeny” beállítást a kellemesen sima, és maximálisan bőrkímélő borotválkozáshoz.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Doktor
04/04/2019
Україна
надежный и удобный продукт
очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
KJ69
10/04/2016
Polska
Najlepsza golarka jaką zrobił Philips
Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
witekp59
15/07/2015
Polska
jest doskonały
Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.