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Összes sorozat

  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon

Gyártás megszűnt

Mixer

HR1562/03

Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon

A Philips mixerrel sokféle finomságot készíthet a családnak. A nagy teljesítményű, 300 wattos motor, az 5 sebesség és a habverők jóvoltából könnyedén elérhető a kívánt végeredmény.

Összes előny megtekintése

Nagy teljesítményű, 300 wattos motor

Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon

  • 300 W

  • 5 sebesség + turbó fokozat

  • Rozsdamentes acél habverők

  • Dagasztóhorog

Nagy teljesítményű, 300 W-os motor

Nagy teljesítményű, 300 W-os motor

Nagy teljesítményű, 300 W-os motor mindenféle hozzávalóhoz.

Több sebesség és turbó funkció

Több sebesség és turbó funkció

Több sebesség és turbó funkció a tökéletes eredményért.

Tökéletes habverés és keverés

Tökéletes habverés és keverés

Egy pár rozsdamentes acél habverő minden recepthez a tökéletes habverésért és keverésért.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.