2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HR1562/03
Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
A Philips mixerrel sokféle finomságot készíthet a családnak. A nagy teljesítményű, 300 wattos motor, az 5 sebesség és a habverők jóvoltából könnyedén elérhető a kívánt végeredmény.
300 W
5 sebesség + turbó fokozat
Rozsdamentes acél habverők
Dagasztóhorog
Nagy teljesítményű, 300 W-os motor mindenféle hozzávalóhoz.
Több sebesség és turbó funkció a tökéletes eredményért.
Egy pár rozsdamentes acél habverő minden recepthez a tökéletes habverésért és keverésért.
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