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Mixer

Gyártás megszűnt

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Mixer

HR1562/03

Mixer

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

A Philips mixerrel sokféle finomságot készíthet a családnak. A nagy teljesítményű, 300 wattos motor, az 5 sebesség és a habverők jóvoltából könnyedén elérhető a kívánt végeredmény.

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  • 25 April 2024

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