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Ételkészítés
Összes sorozat
Mixer
Gyártás megszűnt
Támogatás
HR1562/03
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A Philips mixerrel sokféle finomságot készíthet a családnak. A nagy teljesítményű, 300 wattos motor, az 5 sebesség és a habverők jóvoltából könnyedén elérhető a kívánt végeredmény.
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