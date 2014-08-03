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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HTB7255D/12
Élvezze a tökéletes hangzású filmeket és zenét
A Philips új 3D Blu-ray HTB7255D 2.1-es házimozi-rendszer páratlan tisztaságú audiolejátszást és igazán meggyőző térhatású hangélményt biztosít. Gazdagítsa kedvenc filmjeit és zeneszámait új dimenziókkal.
D osztályú erősítő
CinemaPerfect HD
Beépített Wi-Fi és Bluetooth®
500 W
A Philips szabadalmaztatott „Prémium D osztályú erősítői” tervezésükből adódóan megőrzik az eredeti hangforrást a nagyobb pontosságú jelfeldolgozás érdekében. Ennek következtében a zenék és filmek akusztikai részletei pontosan úgy hangzanak, ahogy az előadó vagy a rendező megálmodta azokat.
iPod/iPhone zenelejátszás és töltés.
A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangsugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangsugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.
1.0
5-ből
1
Vélemény
ukoo
03/08/2014
Polska
Cena zdecydowanie nie idzie w parze z jakością
Produkt zakupiony w styczniu 2014 roku, a do czerwca był już dwa razy w serwisie. Przestał reagować, wyłączał się. Po pierwszej naprawie nic się nie zmieniło, dopiero druga pomogła. Produkt jest wykonany głównie z błyszczącego plastiku, co sprawia, że po wizytach w serwisie nie wygląda już tak pięknie. Głośniki satelitarne, jak na swoje gabaryty mogłyby grać lepiej, dźwięk jest nieco plastikowy, subwoofer bez większych zastrzeżeń. Aplikacja Smart TV bardzo okrojona, nie znajdziemy tam takich aplikacji, jak np. TVN Player, Ipla, czy TVP. Do tego sama aplikacja bardzo się zawiesza i poruszanie się po niej wymaga wiele cierpliwości. Liczyłem na dobry, niewielki zestaw do małego pomieszczenia, ale jestem raczej zawiedziony i nie kupiłbym drugi raz tego urządzenia.
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1
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