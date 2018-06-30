2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Erőteljes hangzás bármilyen TV-hez
A HTL5140 készülék 320 W-os maximális teljesítményű, vékony kivitelű Soundbar. Az elegáns fémház stílusos megjelenést biztosít a falra szerelve vagy az asztalon elhelyezve. HDMI ARC, egy HDMI videobemenet, valamint Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreaminghez.
2.1 csat., vezeték nélküli mélynyomó
Bluetooth® aptX, AAC és NFC
1 HDMI bemenet és HDMI kimenet, ARC
320 W
Két egység, egyenként 4 mélyhangszóróval és 2 magashangszóróval – hogy a hangzás tökéletesen kiegyensúlyozott legyen. Együttesen 320 W-os hangteljesítményt biztosítanak, amelyet a 17 l-es mélynyomónak köszönhetően nagy teljesítményű basszus egészít ki.
A magassugárzókban egyedülálló Mylar anyagot alkalmaznak a lenyűgöző hangfelbontás érdekében. Tökéletesen adja vissza a magas frekvenciák teljes tartományát, így a zene életre kel és a filmek hanghatása is a szerzők elképzelése szerint szólal meg. A kétutas kialakítás szerves részeként a magassugárzó a mélynyomóval összehangoltan javítja a magas frekvenciákat, ami tisztább, megnövelt térhatású és pontosabb hangzást eredményez. A javított tisztaság azt jelenti, hogy a zene összes eleme megkülönböztethető. Figyelje a hangszereket külön-külön, hallgassa a tisztább énekhangokat és élvezze a pezsdítően részletes zenét.
4.5
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
TomekStep
30/06/2018
Polska
Dźwięk jednak robi różnicę
Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
seba0
15/07/2015
Polska
udany zakup
Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
general13
02/01/2018
Polska
Produkt daje zadowolenie z jego korzystania
Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar