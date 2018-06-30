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Gyártás megszűnt

Soundbar hangsugárzó

HTL5140B/12

4.5

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Erőteljes hangzás bármilyen TV-hez

A HTL5140 készülék 320 W-os maximális teljesítményű, vékony kivitelű Soundbar. Az elegáns fémház stílusos megjelenést biztosít a falra szerelve vagy az asztalon elhelyezve. HDMI ARC, egy HDMI videobemenet, valamint Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreaminghez.

Összes előny megtekintése

a vezeték nélküli mélynyomóval

Erőteljes hangzás bármilyen TV-hez

  • 2.1 csat., vezeték nélküli mélynyomó

  • Bluetooth® aptX, AAC és NFC

  • 1 HDMI bemenet és HDMI kimenet, ARC

  • 320 W

A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához

Erőteljes, 320 W-os hangkimenet

Erőteljes, 320 W-os hangkimenet

Két egység, egyenként 4 mélyhangszóróval és 2 magashangszóróval – hogy a hangzás tökéletesen kiegyensúlyozott legyen. Együttesen 320 W-os hangteljesítményt biztosítanak, amelyet a 17 l-es mélynyomónak köszönhetően nagy teljesítményű basszus egészít ki.

Mylar anyagú magassugárzó a nagy felbontású hang érdekében

A magassugárzókban egyedülálló Mylar anyagot alkalmaznak a lenyűgöző hangfelbontás érdekében. Tökéletesen adja vissza a magas frekvenciák teljes tartományát, így a zene életre kel és a filmek hanghatása is a szerzők elképzelése szerint szólal meg. A kétutas kialakítás szerves részeként a magassugárzó a mélynyomóval összehangoltan javítja a magas frekvenciákat, ami tisztább, megnövelt térhatású és pontosabb hangzást eredményez. A javított tisztaság azt jelenti, hogy a zene összes eleme megkülönböztethető. Figyelje a hangszereket külön-külön, hallgassa a tisztább énekhangokat és élvezze a pezsdítően részletes zenét.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

30/06/2018

Polska

Polska

Dźwięk jednak robi różnicę

Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

15/07/2015

Polska

Polska

udany zakup

Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

02/01/2018

Polska

Polska

Produkt daje zadowolenie z jego korzystania

Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.