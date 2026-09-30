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        Gyártás megszűnt

        HTS5310K/51

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        Filmek: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

        A multi-format lejátszás segítségével a legtöbb lemezformátum lejátszható. Ez maximális kényelmet és képélményt biztosít.

        Egyszerű beállítás az otthoni szórakozás megkezdéséhez

        A rendszer első telepítésének lépéseihez a Philips egy Gyors áttekintő útmutatót biztosít, amely világos színes képek segítségével végigvezeti Önt a művelet fázisain. Az alapvető lépéseket a csomagban található oldal világosan leírja, meggyorsítva és leegyszerűsítve a telepítést.

        Kép-CD (JPEG) zenelejátszással (MP3)

        A kép-CD egy olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyen MP3 fájlok és digitális képek tárolhatók. Amikor a kép-CD-t a DVD-lejátszóba helyezi, egy menü jelenik meg a képernyőn, amely a lemezen található JPEG és/vagy MP3 fájlokat mutatja. Egyszerűen válassza ki a lejátszani kívánt zenét és képeket, majd nyomja meg a lejátszás vagy az OK gombot. A képeket a TV-készüléken nézheti, miközben a lejátszott zene szól.

        Műszaki adatok

        Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

        Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.