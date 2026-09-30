2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HTS5310K/51
A multi-format lejátszás segítségével a legtöbb lemezformátum lejátszható. Ez maximális kényelmet és képélményt biztosít.
A rendszer első telepítésének lépéseihez a Philips egy Gyors áttekintő útmutatót biztosít, amely világos színes képek segítségével végigvezeti Önt a művelet fázisain. Az alapvető lépéseket a csomagban található oldal világosan leírja, meggyorsítva és leegyszerűsítve a telepítést.
A kép-CD egy olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyen MP3 fájlok és digitális képek tárolhatók. Amikor a kép-CD-t a DVD-lejátszóba helyezi, egy menü jelenik meg a képernyőn, amely a lemezen található JPEG és/vagy MP3 fájlokat mutatja. Egyszerűen válassza ki a lejátszani kívánt zenét és képeket, majd nyomja meg a lejátszás vagy az OK gombot. A képeket a TV-készüléken nézheti, miközben a lejátszott zene szól.
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