Kép-CD (JPEG) zenelejátszással (MP3)

A kép-CD egy olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyen MP3 fájlok és digitális képek tárolhatók. Amikor a kép-CD-t a DVD-lejátszóba helyezi, egy menü jelenik meg a képernyőn, amely a lemezen található JPEG és/vagy MP3 fájlokat mutatja. Egyszerűen válassza ki a lejátszani kívánt zenét és képeket, majd nyomja meg a lejátszás vagy az OK gombot. A képeket a TV-készüléken nézheti, miközben a lejátszott zene szól.