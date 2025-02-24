2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 99%-kal kevesebb baktérium (1)
NanoCloud technológia
2 l-es víztartály
Legfeljebb 31 m²-es helyiségekhez
Az egyedi NanoCloud technológia természetes párologtatást használ a tiszta vízpára kibocsátásához. A NanoCloud ultrafinom permete a szemnek láthatatlan, és a baktériumok és szennyező anyagok számára szinte lehetetlen, hogy a cseppekhez tapadjanak, így akár 99%-kal kevesebb baktérium jut a levegőbe, mint a hagyományos ultrahangos párásítók használatával. (1)
A NanoCloud láthatatlan permete nem hagy maga után fehér port vagy nedves foltokat a szobában (2). Az ultrahangos párásítók által kibocsátott nagyobb cseppek nedvessé tehetik a környezetüket, és olyan ásványokat tartalmazhatnak, amelyek fehér lerakódást hagynak maguk után a közeli felületeken. A NanoCloud részecskéi túl aprók ahhoz, hogy ásványi anyagokat hordozhassanak, így megelőzik a foltok és szennyeződések keletkezését.
A NanoCloud technológia természetes párologtatást alkalmaz, amely a párásítás széles körben elismert, higiéniailag biztonságos és hatékony módja. Nem használ ionokat, vegyszereket vagy ózont (3), és nem melegíti fel a vizet, így nem áll fenn az égési sérülések kockázata.
Díjak
4.5
5-ből
56
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
panCZus
24/02/2025
Česká republika
Výrobek naplnil očekávání
Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.
Előnyök
Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý
Hátrányok
nenašel jsem, splňuje očekávání
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
nemracse
16/01/2023
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tichý společník pro zdraví
Zvlhcovac vzduchu jsme dlouho vybírali. Chtěla jsem Tichého pomocníka pro dcerku která velice trpí na záněty dutin. Tento produkt jsem zvolila dle doporučení známých. Jsem maximálně spokojena. Přístroj má dva stupně rychlosti. Celou noc běží a dcera v klidu spí bez chrápání nebudi ji ani zvuk přístroje. Velká nádrž na vodu je super bonus . Jsem rada, ze jsme zakoupili tento produkt
Előnyök
Tichý chod, velká nádrž na vodu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Veronika_P
14/10/2022
Česká republika
A promóció része
Dobrý pomocnik
Vyzkoušeli jsme zvlhčovač vůbec poprvé a jsem spokojená. Jel hlavně v noci u dětí v pokojíčku, jakmile jsme začali topit by l poznat rozdíl a lépe se dýchalo. Je tichý a nikoho neruši, když došla voda, sám se vypnul a výdržel jet celou noc. Jediné co mi chybělo bylo zajištění horního krytu, který se jen nasadí
Előnyök
Tichý, vydrží celou noc, sám se vypne
Hátrányok
Chybí zajištění horního krytu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
(1) A normál ultrahangos párásító modulokhoz képest, amelyek nem tartalmaznak kiegészítő technológiát a baktériumok terjesztésének csökkentésére, független laboratóriumban tesztelve
(2) Az ásványi anyagok bútorokon történő lerakódását harmadik fél laboratóriumában tesztelték 3 órás időszakban az IUTA e.V. DIN 44973 szabványnak megfelelően.
(3) A GB 21551.3-2010 szabvány szerint tesztelve harmadik fél laboratóriumában. Az ózon, a TVOC, a PM10 és az UV intenzitása a határérték alatt.
(4) A GB/T 23332-2018 szabvány szerint tesztelve harmadik fél laboratóriumában. Kiindulási hőmérséklet 23±2 °C, relatív páratartalom 30±5%.
(5) A számítás alapját egy 190 ml/óra párásítási sebességgel működő 2 l-es, teli víztartály jelentette.