TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Higiénikus párásítás
  • Higiénikus párásítás
  • Higiénikus párásítás
  • Higiénikus párásítás
  • Higiénikus párásítás
  • Higiénikus párásítás
  • Higiénikus párásítás
  • Higiénikus párásítás
  • Higiénikus párásítás
  • Higiénikus párásítás

Párásító2000 Series

HU2510/10

4.5
| (56) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Higiénikus párásítás
Töltse meg otthonát kellemes, tiszta levegővel. A NanoCloud technológia fehér por és nedves foltok nélkül párásítja a levegőt, továbbá akár 99%-kal kevesebb baktériumot juttat a levegőbe, mint a normál ultrahangos párásítók (1), így csak tiszta H2O kerül az otthona levegőjébe.
Összes előny megtekintése

Lélegezze be a különbséget

Higiénikus párásítás

  • Akár 99%-kal kevesebb baktérium (1)

  • NanoCloud technológia

  • 2 l-es víztartály

  • Legfeljebb 31 m²-es helyiségekhez

Akár 99%-kal kevesebb baktérium a NanoCloud technológiával (1)

Akár 99%-kal kevesebb baktérium a NanoCloud technológiával (1)

Az egyedi NanoCloud technológia természetes párologtatást használ a tiszta vízpára kibocsátásához. A NanoCloud ultrafinom permete a szemnek láthatatlan, és a baktériumok és szennyező anyagok számára szinte lehetetlen, hogy a cseppekhez tapadjanak, így akár 99%-kal kevesebb baktérium jut a levegőbe, mint a hagyományos ultrahangos párásítók használatával. (1)

Nincs fehér por vagy nedves padló (2)

Nincs fehér por vagy nedves padló (2)

A NanoCloud láthatatlan permete nem hagy maga után fehér port vagy nedves foltokat a szobában (2). Az ultrahangos párásítók által kibocsátott nagyobb cseppek nedvessé tehetik a környezetüket, és olyan ásványokat tartalmazhatnak, amelyek fehér lerakódást hagynak maguk után a közeli felületeken. A NanoCloud részecskéi túl aprók ahhoz, hogy ásványi anyagokat hordozhassanak, így megelőzik a foltok és szennyeződések keletkezését.

Biztonságos, hatékony és teljesen természetes (3)

Biztonságos, hatékony és teljesen természetes (3)

A NanoCloud technológia természetes párologtatást alkalmaz, amely a párásítás széles körben elismert, higiéniailag biztonságos és hatékony módja. Nem használ ionokat, vegyszereket vagy ózont (3), és nem melegíti fel a vizet, így nem áll fenn az égési sérülések kockázata.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image VRS_PBTAWARD63
  • Award image VRS_PBTAWARD64

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.5

5-ből

56

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

24/02/2025

Česká republika

Česká republika

Výrobek naplnil očekávání

Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.

Előnyök

Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý

Hátrányok

nenašel jsem, splňuje očekávání

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

16/01/2023

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Tichý společník pro zdraví

Zvlhcovac vzduchu jsme dlouho vybírali. Chtěla jsem Tichého pomocníka pro dcerku která velice trpí na záněty dutin. Tento produkt jsem zvolila dle doporučení známých. Jsem maximálně spokojena. Přístroj má dva stupně rychlosti. Celou noc běží a dcera v klidu spí bez chrápání nebudi ji ani zvuk přístroje. Velká nádrž na vodu je super bonus . Jsem rada, ze jsme zakoupili tento produkt

Előnyök

Tichý chod, velká nádrž na vodu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Dobrý pomocnik

Vyzkoušeli jsme zvlhčovač vůbec poprvé a jsem spokojená. Jel hlavně v noci u dětí v pokojíčku, jakmile jsme začali topit by l poznat rozdíl a lépe se dýchalo. Je tichý a nikoho neruši, když došla voda, sám se vypnul a výdržel jet celou noc. Jediné co mi chybělo bylo zajištění horního krytu, který se jen nasadí

Előnyök

Tichý, vydrží celou noc, sám se vypne

Hátrányok

Chybí zajištění horního krytu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. (1) A normál ultrahangos párásító modulokhoz képest, amelyek nem tartalmaznak kiegészítő technológiát a baktériumok terjesztésének csökkentésére, független laboratóriumban tesztelve

  2. (2) Az ásványi anyagok bútorokon történő lerakódását harmadik fél laboratóriumában tesztelték 3 órás időszakban az IUTA e.V. DIN 44973 szabványnak megfelelően.

  3. (3) A GB 21551.3-2010 szabvány szerint tesztelve harmadik fél laboratóriumában. Az ózon, a TVOC, a PM10 és az UV intenzitása a határérték alatt.

  4. (4) A GB/T 23332-2018 szabvány szerint tesztelve harmadik fél laboratóriumában. Kiindulási hőmérséklet 23±2 °C, relatív páratartalom 30±5%.

  5. (5) A számítás alapját egy 190 ml/óra párásítási sebességgel működő 2 l-es, teli víztartály jelentette.