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Légtisztító és párásító
Összes sorozat
Párásító
Gyártás megszűnt
Támogatás
HU4706/11
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EU Declaration of conformity Philips Air humidifier HU4706/11 - English (US)
User Manual Philips Air humidifier HU4706/11
Mind (3)
A Philips párásító készülékből nem távozik sem vízpára, sem vízköd
Alaphelyzetbe kell állítanom a Philips légtisztítót vagy párásítót a szűrőcserét, illetve a szűrő tisztítását követően?
A Philips párásító vagy a Combi légtisztító/párásító tárolása
A Philips párásító alacsony vízszintre figyelmeztető jelzése nem működik
Fehér/sárga foltok vannak a Philips párásító szűrőjén
A Philips párásító készülék rossz szagot áraszt
A Philips párásítóm víztartálya szivárog.
A Philips párásítóm nem párásítja a levegőt
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