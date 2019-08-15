2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 üzemmód
Tisztítja a látható fogfelületet, amíg az aktív csúcs a nehezen elérhető helyeket is megtisztítja a fogak között
4.8
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
vitoorioo
15/08/2019
Česká republika
Vydařený produkt
V porovnaní s přímou konkurenční musím říct, že jsem 100% spokojen. Jediné co mi nesedí je design.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Radiy
18/02/2021
България
Ellenőrzött vevő
Видима разлика след първата употреба
Подариха ми я за коледа и след като я използвах бях доста очарован. Видими положителни резултати още след първата и употреба. По-бели зъби, по-чисти!
Előnyök
почистване с ултразвук
Hátrányok
за сега не намирам
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Olyakov
26/06/2019
Україна
Ця зубна щітка зручна у використані
Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням