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  • Kettős tisztító hatás
  • Kettős tisztító hatás
  • Kettős tisztító hatás
  • Kettős tisztító hatás
  • Kettős tisztító hatás
  • Kettős tisztító hatás
  • Kettős tisztító hatás
  • Kettős tisztító hatás
  • Kettős tisztító hatás
  • Kettős tisztító hatás

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare SensiflexElektromos fogkefe

HX1610/02

4.8
| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kettős tisztító hatás
Bizonyítottan jobban tisztítja a fogakat, mint a hagyományos, kézi fogkefék. A Philips Sensiflex 1610 elektromos fogkefe kettős hatású tisztító rendszere a fogfelszínt és a fogak közötti nehezen elérhető helyeket is megtisztítja a lepedéktől.
Összes előny megtekintése

A tökéletes elektromos fogkefe

Kettős tisztító hatás

  • 1 üzemmód

Természetesen fehérebb fogak

Természetesen fehérebb fogak

Tisztítja a látható fogfelületet

Tisztítja a látható fogfelületet

Tisztítja a látható fogfelületet, amíg az aktív csúcs a nehezen elérhető helyeket is megtisztítja a fogak között

Optimális nyomás a fogínyre

Optimális nyomás a fogínyre

Műszaki adatok

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4.8

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

15/08/2019

Česká republika

Česká republika

Vydařený produkt

V porovnaní s přímou konkurenční musím říct, že jsem 100% spokojen. Jediné co mi nesedí je design.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

18/02/2021

България

България

Ellenőrzött vevő

Видима разлика след първата употреба

Подариха ми я за коледа и след като я използвах бях доста очарован. Видими положителни резултати още след първата и употреба. По-бели зъби, по-чисти!

Előnyök

почистване с ултразвук

Hátrányok

за сега не намирам

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

26/06/2019

Україна

Україна

Ця зубна щітка зручна у використані

Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.