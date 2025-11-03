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  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
  • Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt

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Philips Sonicare Compact Flosser 1000Szájzuhany

HX3333/23

4.8
| (54) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple
Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt
A Philips Sonicare Compact Flosser 1000 segítségével könnyedén beiktathatja a fogköztisztítást a mindennapi rutinjába. 60 másodperc alatt eltávolítja a lepedék 99,9%-át* a fogak között és az íny mentén. Összecsukható kialakításának köszönhetően útközben is tökéletesen használható.
Összes előny megtekintése

A kezelt területeken található lepedék 99,9%-át eltávolítja*

Egyszerű fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt

  • Kompakt és hordozható kialakítás

  • Gyengéden eltávolítja a kezelt területeken található lepedék 99,9%-át*

  • Akár 100%-kal egészségesebb fogíny a fogselyemhez képest**

  • 3 tisztítási mód

  • 21 napos akkumulátor-élettartam***

Gyengéd, mégis hatékony lepedékeltávolítás

Gyengéd, mégis hatékony lepedékeltávolítás

A Philips Sonicare Compact Flosser 1000 fogköztisztító gyengéd, hatékony, és bárhová magával viheti. A fogköztisztító mindössze 60 másodperc alatt távolítja el a lepedék 99,9%-át a fogak közül és a fogíny mentén*.

Akár 100%-kal egészségesebb fogíny a fogselyemhez képest**

Akár 100%-kal egészségesebb fogíny a fogselyemhez képest**

A Philips Sonicare Compact Flosser 1000 mindössze 4 hét alatt akár 100%-kal hatékonyabban javítja az íny egészségét, mint a fogselyem**.

Kompakt és hordozható kialakítás

Kompakt és hordozható kialakítás

A fogköztisztító kompakt, és úgy tervezték, hogy bárhová elvihető legyen. Összecsukható 200 ml-es víztartálya üresen rácsúsztatható a markolatra, így megkönnyíti az otthoni tárolást, vagy a táskába csomagolást utazás közben.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

54

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

2

03/11/2025

România

România

Curatare profunda

Acest produs mi se pare ideal pt o curatare completa. Acolo unde nu reuseste periuta cu sigurata poate dusul bucal. Inlocuieste ata dentara si orice alta metoda mecanica de curatare fara sa-mi raneasca gingiile. In plus e usor de utilizat si nu ocupa mult spatiu.

Előnyök

curatare profunda

Hátrányok

nicunul

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil

03/11/2025

România

România

Excelent si indispensabil!

Sunt un fan infocat al produselor de igiena orala Philips, am din portofoliul lor atat periutele Sonicare (pt toti membrii familiei) cat si versiunile precedente ale Airfloss-urilor, care apropo, pentru mine sunt indispensabile in viata de zi cu zi. Iar acest Airfloss compact completeaza perfect colectia :) Este perfect pentru travel, dar si pt igiena orala zilnica, mi ar fi placut sa aiba si capetele compatibile cu varianta HX386W, insa nu este o problema neaparat, acest lucru.

Előnyök

Curata perfect spatiile interdentare, indispensabil in igiena orala! Recomand cu toata increderea!

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil

20/10/2025

România

România

Similar cu curatarea din cabinet

M-a surprins placut puterea jetului de apa, chiar si pe setarea cea mai joasa. Capatul se roteste, astfel ca am reusit sa curat chiar si in spatiile greu acesibile, precum ultimele masele. Mi se pare ca ofera o experienta similara cu cea de curatare din cabinetele stomatologice, profunda si eficienta. Un sfat de la un incepator - folositi apa calduta, nu rece pt a nu simti sensibilitate la gingii cand il folositi, si musai sa tineti gura inchisa ca altfel faceti prapad in baie :)

Előnyök

Compact, rezervor care se pliaza suficient de mare, multiple setari de intensitate

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Compact Flosser 1000 HX3333/24 Duș bucal portabil

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Compact Flosser 1000 HX3333/24 Duș bucal portabil

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatban, az egyedi eredmények eltérők lehetnek

  2. 4 hét elteltével, a fogselyemmel szemben, Standard fúvókával

  3. napi egyszeri, 1 percig tartó fogköztisztítás alapján