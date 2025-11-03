2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Elérhető
Kompakt és hordozható kialakítás
Gyengéden eltávolítja a kezelt területeken található lepedék 99,9%-át*
Akár 100%-kal egészségesebb fogíny a fogselyemhez képest**
3 tisztítási mód
21 napos akkumulátor-élettartam***
A Philips Sonicare Compact Flosser 1000 fogköztisztító gyengéd, hatékony, és bárhová magával viheti. A fogköztisztító mindössze 60 másodperc alatt távolítja el a lepedék 99,9%-át a fogak közül és a fogíny mentén*.
A Philips Sonicare Compact Flosser 1000 mindössze 4 hét alatt akár 100%-kal hatékonyabban javítja az íny egészségét, mint a fogselyem**.
A fogköztisztító kompakt, és úgy tervezték, hogy bárhová elvihető legyen. Összecsukható 200 ml-es víztartálya üresen rácsúsztatható a markolatra, így megkönnyíti az otthoni tárolást, vagy a táskába csomagolást utazás közben.
4.8
5-ből
54
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Carmen Los
03/11/2025
România
Curatare profunda
Acest produs mi se pare ideal pt o curatare completa. Acolo unde nu reuseste periuta cu sigurata poate dusul bucal. Inlocuieste ata dentara si orice alta metoda mecanica de curatare fara sa-mi raneasca gingiile. In plus e usor de utilizat si nu ocupa mult spatiu.
Előnyök
curatare profunda
Hátrányok
nicunul
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil
CatalinGross
03/11/2025
România
Excelent si indispensabil!
Sunt un fan infocat al produselor de igiena orala Philips, am din portofoliul lor atat periutele Sonicare (pt toti membrii familiei) cat si versiunile precedente ale Airfloss-urilor, care apropo, pentru mine sunt indispensabile in viata de zi cu zi. Iar acest Airfloss compact completeaza perfect colectia :) Este perfect pentru travel, dar si pt igiena orala zilnica, mi ar fi placut sa aiba si capetele compatibile cu varianta HX386W, insa nu este o problema neaparat, acest lucru.
Előnyök
Curata perfect spatiile interdentare, indispensabil in igiena orala! Recomand cu toata increderea!
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil
Mimi-chan
20/10/2025
România
Similar cu curatarea din cabinet
M-a surprins placut puterea jetului de apa, chiar si pe setarea cea mai joasa. Capatul se roteste, astfel ca am reusit sa curat chiar si in spatiile greu acesibile, precum ultimele masele. Mi se pare ca ofera o experienta similara cu cea de curatare din cabinetele stomatologice, profunda si eficienta. Un sfat de la un incepator - folositi apa calduta, nu rece pt a nu simti sensibilitate la gingii cand il folositi, si musai sa tineti gura inchisa ca altfel faceti prapad in baie :)
Előnyök
Compact, rezervor care se pliaza suficient de mare, multiple setari de intensitate
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Compact Flosser 1000 HX3333/24 Duș bucal portabil
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Compact Flosser 1000 HX3333/24 Duș bucal portabil
Laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatban, az egyedi eredmények eltérők lehetnek
4 hét elteltével, a fogselyemmel szemben, Standard fúvókával
napi egyszeri, 1 percig tartó fogköztisztítás alapján