    Intelligens fogmosás a személyre szabott, gyengéd tisztításért

      Philips Sonicare Sonic electric toothbrush Tisztítás felsőfokon

      HX3792/12

      Általános értékelés / 5
      Intelligens fogmosás a személyre szabott, gyengéd tisztításért

      A beépített intelligens kijelző megjeleníti a mindennapi fogmosási teljesítményt. Az új Gum Pro mód és a nyomásérzékelő kíméletesen gondoskodik az ínyről a száj egészsége érdekében. Használja a G3 Premium Gum Care kefefejet a kivételes fogmosási élmény érdekében.

      Philips Sonicare Sonic electric toothbrush Tisztítás felsőfokon

      Ez a termék
      Sonic electric toothbrush
      - {discount-value}

      Sonic electric toothbrush

      Tisztítás felsőfokon

      Intelligens fogmosás a személyre szabott, gyengéd tisztításért

      Tapasztalja meg a szájápolás új szintjét!

      • Intelligens kijelző
      • Fejlett szónikus technológia
      • Nyomásérzékelő
      • 5 fogmosási üzemmód
      A nyomásérzékelő segít megvédeni a fogait és az ínyét

      A nyomásérzékelő segít megvédeni a fogait és az ínyét

      A Philips Sonicare Advanced Clean speciális érzékelővel rendelkezik, amely méri a fogmosás során kifejtett nyomást. Ha Ön túl nagy nyomást fejt ki, a fogkefe azonnali visszajelzést ad, jelezve, hogy módosítania kell a nyomáson. Ez a visszajelzés egy narancssárga színű fénygyűrű formájában jelenik meg a markolat alján.

      Intelligens kijelző a fogmosási teljesítmény azonnali ellenőrzéséhez

      Intelligens kijelző a fogmosási teljesítmény azonnali ellenőrzéséhez

      A beépített intelligens kijelző azonnali visszajelzést ad a fogmosás közben alkalmazott nyomásról, a fogmosás időtartamáról, az akkumulátor üzemidejéről, sőt még arról is, hogy mikor kell kicserélni a fogkefefejet. Egyetlen kattintás, és megkapja a jobb fogmosási szokások kialakításához szükséges kulcsfontosságú üzeneteket, alkalmazás telepítése nélkül.

      A technológiánk hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít

      A technológiánk hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít

      Az egyedülálló szónikus tisztító mozdulatot gondosan kalibráltuk, hogy finom mikrobuborékokat hozzon létre, amelyek mélyen a fogak közé hatolnak. A percenkénti 31 000 tisztítómozdulat** gyengéden tisztítja a fogakat, fellazítja és eltávolítja a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

      G3 kefefej az ínyre irányuló túlzott nyomás elnyeléséhez

      G3 kefefej az ínyre irányuló túlzott nyomás elnyeléséhez

      A G3 Premium Gum Care kefefej géllel van bevonva. Gyengéden elnyeli az ínyre és a fogakra irányuló túlzott nyomást, így a legjobb tisztítási élményt nyújtja. A sörték teteje lekerekített, az ívelt kialakítás pedig növeli a sörték érintkezési felületét, védi és hatékonyan tisztítja az ínyt.

      5 üzemmód: Clean (Tisztítás), Gum Pro (Fogíny Pro), Deep Clean (Mélytisztítás), Sensitive (Érzékeny), White (Fehérítés)

      5 üzemmód: Clean (Tisztítás), Gum Pro (Fogíny Pro), Deep Clean (Mélytisztítás), Sensitive (Érzékeny), White (Fehérítés)

      A Philips Sonicare Advanced Clean 6800-as sorozat 5 üzemmóddal rendelkezik, hogy minden fogmosási igényt kielégítsen. A Clean (Tisztítás) üzemmód kivételes napi tisztítást nyújt. A Gum Pro (Fogíny Pro) háromszoros frekvenciaátalakítással biztosítja a tisztaságot és a gondoskodást egyetlen üzemmódban. A Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmód élénkítő és alapos tisztítást nyújt. A Sensitive (Érzékeny) üzemmód kíméletesen gondoskodik az érzékeny fogínyről és a tiszta fogakról. A White (Fehérítés) üzemmód pedig hatékonyan távolítja el az elszíneződéseket.

      Optimalizálja fogmosását a SmarTimer időzítő és a QuadPacer vezető segítségével

      A 2 perces SmarTimer időzítő és a 30 másodperces QuadPacer vezető segít a javasolt ideig tartó fogmosásban a száj minden területén a tökéletes tisztítás érdekében.

      Bevezető program az átállás megkönnyítésére

      Bevezető programunk segítségével új fogkeféje első 14 használata során lehetősége van fokozatosan és gyengéd lépésekben növelni a fogkefe tisztítóerejét.

      Műszaki adatok

      • Tápellátás

        Feszültség
        5 V DC

      • Műszaki adatok

        Működési idő (Telitől üresig)
        Akár 14 nap
        Akkumulátor
        Újratölthető
        Elem típusa
        Lítium-ionos

      • Formatervezés és kidolgozás

        Szín
        Metálfényű, világos rózsaszín

      • Szerviz

        Jótállás
        2 év korlátozott garancia

      • Egyszerű használat

        Fogkefefej rendszer
        Könnyen rápattintható kefefejek

      • Tartozékok

        Markolat
        1 db Philips Sonicare Advanced Clean
        Kefefejek
        1 G3 Premium Gum Care
        Töltő
        1 töltő
        Utazótok
        1

      • Fogmosási teljesítmény

        Időzítő
        BrushPacer és SmarTimer
        Nyomásvisszajelzés
        A gyűrű narancssárgán világít a markolat alján

      • Módok

        Clean
        A kivételes mindennapos tisztaságért (2 perc)
        Deep Clean
        Az élénkítő és alapos tisztításért (3 perc)
        White
        Eltávolítja a fogakon lévő lerakódásokat (2 perc 30 másodperc)
        Sensitive
        Gyengéden megtisztítja a fogínyt (2 perc)
        Gum Pro
        Kivételes tisztaság és gyengéd masszírozás az ínynek (3 perc)

      • Intelligens érzékelőtechnológia

        BrushSync csere-emlékeztető
        • Mindig tudni fogja, mikor
        • cserélje ki a kefefejeket
        Nyomásérzékelő
        Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet

      Tartozékok

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • G3 Premium Gum Care kefefejjel, Clean (Tisztítás) módban használva, a kézi fogkeféhez képest; laboratóriumi vizsgálat esetén; a tényleges eredmények eltérőek lehetnek.
      • *Gum Pro (Fogíny Pro) vagy White (Fehérítés) módban
