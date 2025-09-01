5 üzemmód: Clean (Tisztítás), Gum Pro (Fogíny Pro), Deep Clean (Mélytisztítás), Sensitive (Érzékeny), White (Fehérítés)

A Philips Sonicare Advanced Clean 6800-as sorozat 5 üzemmóddal rendelkezik, hogy minden fogmosási igényt kielégítsen. A Clean (Tisztítás) üzemmód kivételes napi tisztítást nyújt. A Gum Pro (Fogíny Pro) háromszoros frekvenciaátalakítással biztosítja a tisztaságot és a gondoskodást egyetlen üzemmódban. A Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmód élénkítő és alapos tisztítást nyújt. A Sensitive (Érzékeny) üzemmód kíméletesen gondoskodik az érzékeny fogínyről és a tiszta fogakról. A White (Fehérítés) üzemmód pedig hatékonyan távolítja el az elszíneződéseket.