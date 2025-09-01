HX3792/12
Intelligens fogmosás a személyre szabott, gyengéd tisztításért
A beépített intelligens kijelző megjeleníti a mindennapi fogmosási teljesítményt. Az új Gum Pro mód és a nyomásérzékelő kíméletesen gondoskodik az ínyről a száj egészsége érdekében. Használja a G3 Premium Gum Care kefefejet a kivételes fogmosási élmény érdekében.Összes előny megtekintése
Tisztítás felsőfokon
A Philips Sonicare Advanced Clean speciális érzékelővel rendelkezik, amely méri a fogmosás során kifejtett nyomást. Ha Ön túl nagy nyomást fejt ki, a fogkefe azonnali visszajelzést ad, jelezve, hogy módosítania kell a nyomáson. Ez a visszajelzés egy narancssárga színű fénygyűrű formájában jelenik meg a markolat alján.
A beépített intelligens kijelző azonnali visszajelzést ad a fogmosás közben alkalmazott nyomásról, a fogmosás időtartamáról, az akkumulátor üzemidejéről, sőt még arról is, hogy mikor kell kicserélni a fogkefefejet. Egyetlen kattintás, és megkapja a jobb fogmosási szokások kialakításához szükséges kulcsfontosságú üzeneteket, alkalmazás telepítése nélkül.
Az egyedülálló szónikus tisztító mozdulatot gondosan kalibráltuk, hogy finom mikrobuborékokat hozzon létre, amelyek mélyen a fogak közé hatolnak. A percenkénti 31 000 tisztítómozdulat** gyengéden tisztítja a fogakat, fellazítja és eltávolítja a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.
A G3 Premium Gum Care kefefej géllel van bevonva. Gyengéden elnyeli az ínyre és a fogakra irányuló túlzott nyomást, így a legjobb tisztítási élményt nyújtja. A sörték teteje lekerekített, az ívelt kialakítás pedig növeli a sörték érintkezési felületét, védi és hatékonyan tisztítja az ínyt.
A Philips Sonicare Advanced Clean 6800-as sorozat 5 üzemmóddal rendelkezik, hogy minden fogmosási igényt kielégítsen. A Clean (Tisztítás) üzemmód kivételes napi tisztítást nyújt. A Gum Pro (Fogíny Pro) háromszoros frekvenciaátalakítással biztosítja a tisztaságot és a gondoskodást egyetlen üzemmódban. A Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmód élénkítő és alapos tisztítást nyújt. A Sensitive (Érzékeny) üzemmód kíméletesen gondoskodik az érzékeny fogínyről és a tiszta fogakról. A White (Fehérítés) üzemmód pedig hatékonyan távolítja el az elszíneződéseket.
A 2 perces SmarTimer időzítő és a 30 másodperces QuadPacer vezető segít a javasolt ideig tartó fogmosásban a száj minden területén a tökéletes tisztítás érdekében.
Bevezető programunk segítségével új fogkeféje első 14 használata során lehetősége van fokozatosan és gyengéd lépésekben növelni a fogkefe tisztítóerejét.
