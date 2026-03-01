Keresőkifejezés

      Philips Sonicare 1100 Elektromos fogkefe

      HX3901/01

      Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében

      Váltson könnyedén elektromos fogkefével való fogmosásra az alapvető fontosságú Philips Sonicare 1000 Series készülékkel, amellyel a kézi fogkefékhez képest akár 3-szor több lepedéket távolíthat el.

      Philips Sonicare 1100 Elektromos fogkefe

      Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében

      Akár 3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása*

      • 3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása
      • Egyszerű bevezető
      • SmartTimer és QuadPacer
      • 14 napos akkumulátor-élettartam
      Akár 3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása*

      Akár 3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása*

      Ez az elektromos fogkefe InterCare fogkefefejjel rendelkezik. Az extra hosszú sörték több lepedéket távolítanak el a fogak közül és a nehezen elérhető helyekről.

      Sonicare Fluid Action

      Sonicare Fluid Action

      A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és 31 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action támogatja a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.

      Egyszerű váltás az elektromos fogkefével való fogmosásra

      Egyszerű váltás az elektromos fogkefével való fogmosásra

      A Sonicare egyszerű bevezető programja azoknak készült, akik számára új az elektromos fogkefével történő fogmosás. A program lehetővé teszi a fogkefe tisztítóerejének fokozatos, kíméletes növelését az első 14 fogmosás során.

      Irányított fogmosás

      Irányított fogmosás

      Hozza ki a legtöbbet a fogmosási időkből a Sonicare fogmosási időzítőivel. A BrushPacer 30 másodpercenként figyelmezteti, hogy egy új területet mosson. A SmartTimer pedig 2 perc elteltével jelzi, hogy vége a fogmosásnak.

      14 napos akkumulátor-élettartam

      14 napos akkumulátor-élettartam

      Tapasztalja meg az egy teljes töltés által biztosított akár 14 napi rendszeres fogmosást, ami új kényelmi szintre emeli a fogmosási rutinját.

      Műszaki adatok

      • Intenzitási szintek

        Közepes
        A mindennapos tisztaságért

      • Tápellátás

        Feszültség
        DC5V

      • Műszaki adatok

        Akkumulátor
        Újratölthető
        Működési idő (Telitől üresig)
        Akár 14 nap
        Elem típusa
        Lítium-ionos

      • Formatervezés és kidolgozás

        Szín
        Fehér

      • Szerviz

        Jótállás
        2 év korlátozott garancia

      • Egyszerű használat

        Markolat kompatibilitása
        Könnyen rápattintható kefefejek
        Töltöttségjelző
        A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát
        Markolat
        Vékony, ergonomikus kialakítás
        Időzítő
        SmarTimer és QuadPacer

      • Tartozékok

        Markolat
        1 1100 tölthető fogkefe
        Fogkefefej
        1 InterCare
        Töltő
        1 töltőkábel

      • Fogmosási teljesítmény

        Lepedék eltávolítás
        Akár 3-szor több lepedékeltávolítás*

      • Módok

        Clean
        A kivételes mindennapos tisztaságért

