    Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében

      Philips Sonicare 4100 Elektromos fogkefe

      HX4042/41

      Általános értékelés / 5
      Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében

      Váltson könnyedén elektromos fogkefével való fogmosásra az alapvető fontosságú Philips Sonicare 4000 Series készülékkel, amellyel a kézi fogkefékhez képest akár 5-ször több lepedéket távolíthat el.

      Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében

      Akár 5-ször több lepedék kíméletes eltávolítása*

      • 5-ször több lepedék kíméletes eltávolítása
      • Nyomásérzékelő
      • 4 fogmosási beállítás
      • Egyszerű bevezető
      • 21 napos akkumulátor-élettartam
      Ez az elektromos fogkefe W fogkefefejjel rendelkezik. A sűrűn elhelyezkedő sörtéknek köszönhetően akár 5-ször több lepedéket távolít el*, miközben az egész szájnak üdítő tisztaságot biztosít.

      Sonicare Fluid Action

      A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és 31 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action támogatja a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.

      A nyomásérzékelőnk elősegíti a fogíny védelmét

      Gyakran előfordul, hogy túl erősen mosunk fogat, ezért ez a Philips Sonicare fogkefe érintéses visszajelzést alkalmazó nyomásérzékelővel rendelkezik, amely észleli a túlzott nyomást. Ha túl erősen mosunk fogat, a fogkefe gyengéd rezgésekkel emlékeztet, hogy enyhítsük a nyomást, így az íny védve marad.

      Válassza ki az ideális tisztítási élményt

      Élvezze a kellemes tisztítást a 4 fogmosási beállításnak köszönhetően. Válasszon a Gentle (Kíméletes) és Clean (Tisztítás) mód, illetve a két intenzitási beállítás közül. Akár több frissességet szeretne, akár egy speciális szempontra fókuszálna, megteheti.

      Egyszerű váltás az elektromos fogkefével való fogmosásra

      A Sonicare egyszerű bevezető programja azoknak készült, akik számára új az elektromos fogkefével történő fogmosás. A program lehetővé teszi a fogkefe tisztítóerejének fokozatos, kíméletes növelését az első 14 fogmosás során.

      Irányított fogmosás

      Hozza ki a legtöbbet a fogmosási időkből a Sonicare fogmosási időzítőivel. A BrushPacer 30 másodpercenként figyelmezteti, hogy egy új területet mosson. A SmartTimer pedig 2 perc elteltével jelzi, hogy vége a fogmosásnak.

      21 napos akkumulátor-élettartam

      Tapasztalja meg az egy teljes töltés által biztosított akár 21 napi rendszeres fogmosást, ami új kényelmi szintre emeli a fogmosási rutinját.

      Műszaki adatok

      • Intenzitási szintek

        Alacsony
        Érzékeny fogakhoz és ínyhez

      • Intenzitási szintek

        Közepes
        A mindennapos tisztaságért

      • Tápellátás

        Feszültség
        100–240 V

      • Műszaki adatok

        Működési idő (Telitől üresig)
        21 nap
        Akkumulátor
        Újratölthető
        Energiafogyasztás
        Készenléti módban kijelző nélkül <0,5 W (1 perc alatt automatikusan eléri)
        Elem típusa
        Lítium-ionos

      • Formatervezés és kidolgozás

        Szín
        White

      • Szerviz

        Jótállás
        2 év korlátozott garancia

      • Egyszerű használat

        Markolat kompatibilitása
        Könnyen rápattintható kefefejek
        Markolat
        Vékony, ergonomikus kialakítás
        Töltöttségjelző
        Világító ikon jelzi az akkumulátor élettartamát
        Időzítő
        SmarTimer és QuadPacer

      • Tartozékok

        Markolat
        1 4100 tölthető fogkefe
        Fogkefefej
        2 Optimal White W
        Töltő
        1

      • Fogmosási teljesítmény

        Lepedék eltávolítás
        Akár 5-ször több lepedékeltávolítás*

      • Módok

        Clean
        A kivételes mindennapos tisztaságért
        Egészséges íny
        Gyengéden masszírozza fogínyét

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      • egy kézi fogkeféhez képest
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

