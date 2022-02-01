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Gyártás megszűnt

Philips Sonicare ProResultsStandard Sonic fogkefefej

HX6012/07

4.7
| (160) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Kiváló teljesítmény.* Garantált minőség.
Egyik kiemelt fogkefefejünkként a Philips Sonicare ProResults tökéletes az új vagy régi Sonicare felhasználók számára, akik lenyűgöző ár mellett is hagyományos Sonicare tisztítási teljesítményre vágynak.
Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680B

HX6800/87

2100 Series

2100 Series
Szónikus elektromos fogkefe

HX365W1

HX3651/13

3100 series

3100 series
Szónikus elektromos fogkefe

HX367W1

HX3671/13

3100 series

3100 series
Szónikus elektromos fogkefe

HX367W1

HX3673/13

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680A

HX6807/24

2100 Series

2100 Series
Szónikus elektromos fogkefe

HX365LB

HX3651/12

3100 series

3100 series
Szónikus elektromos fogkefe

HX367SR

HX3671/11

3100 series

3100 series
Szónikus elektromos fogkefe

HX367BK

HX3671/14

3100 series

3100 series
Szónikus elektromos fogkefe

HX367SR

HX3673/11

3100 series

3100 series
Szónikus elektromos fogkefe

HX367BK

HX3673/14

Kiváló teljesítmény kiemelkedő minőség mellett

Kiváló teljesítmény.* Garantált minőség.

  • 2 db-os

  • Normál méretű

  • Rápattintható

  • Maradéktalan tisztítás

Optimális Philips Sonicare teljesítmény

Optimális Philips Sonicare teljesítmény

Ez a Philips Sonicare fogkefefej kontúros profillal rendelkezik, amely természetesen illeszkedik a fogak formájához, és a nehezen elérhető helyeket is megtisztítja.

Akár 2-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

Akár 2-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

Ez a fogkefefej akár 2-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

160

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

01/02/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Hatékony fogápoló

Tökéletesen megfelel az igényeimnek és pontosan azt nyújtja, amit a leírás alapján vártam.

Előnyök

Tartósabb

Hátrányok

Kissé drága

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6018/07 Standard Sonic fogkefefej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6018/07 Standard Sonic fogkefefej

04/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kis fejméret miatt mindenütt hatékonyan tisztít.

Nagyon gyors és pontos szállítás, jó minőségű termék.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6022/07 mini szónikus fogkefefejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6022/07 mini szónikus fogkefefejek

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyszerű termék!

Kicsi,ezért a fogak között is alapos tisztítást tesz lehetővé!Nagyon szeretjük!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6022/07 mini szónikus fogkefefejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6022/07 mini szónikus fogkefefejek

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Akár 2-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe